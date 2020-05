Domenii de activitate in care vei gasi mereu de lucru

Ziare.

Zeci de mii de persoane si-au pierdut joburile, alte sute de mii au fost nevoite sa accepte varianta somajului tehnic, iar angajatii din sectoarele in care activitatea nu a fost intrerupta au lucrat mai mult.La nivelul autoritatilor - atat nationale, cat si europene - principala prioritate a fost si este sanatatea cetatenilor, astfel ca au fost adoptate masuri pentru a spori capacitatea sistemelor de sanatate. O prioritate a fost insa si ajutorarea celor din sectoarele afectate in mod deosebit de pandemia de coronavirus.Chiar daca aceasta criza provocata de numarul mare de infectari cu virusul SaRS-CoV-2 a afectat puternic sectorul economic, sunt cateva domenii de activitate in care angajatii au continuat sa lucreze. In aceste domenii este nevoie mereu de forta de munca:Antreprenorii din domeniul constructiilor si-au continuat activitatea la capacitate aproape normala, dar costurile acestora au crescut, tinand cont de faptul ca au investit in echipamente de protectie si au implementat alte masuri pentru prevenirea infectarii angajatilor.Numarul de locuri de munca in constructii ar putea creste in urmatorii ani, mai ales ca proiectele de infrastructura vor tine cont si de problema incalzirii globale. Astfel, vor avea loc schimbari in ceea ce priveste tehnica si materialele de constructii folosite. Inginerii constructori, proiectantii si arhitectii vor fi asadar la mare cautare.Un alt domeniu care nu si-a incetat activitatea in ultimele luni este cel sanitar. Angajatii din acest sector de activitate au lucrat mai mult in ultimele luni pentru a trata pacientii bolnavi de Covid-19, precum si pe cei care sufera de alte afectiuni. Organizatia Mondiala a Sanatatii a avertizat ca planeta duce lipsa de aproape sase milioane de profesionisti in domeniul asistentei medicale.Specialistii din acest domeniu atrag atentia ca procentul de infectare, erorile medicale si rata deceselor sunt mai mari atunci cand sunt prea putini asistenti medicali. Astfel, guvernele au fost sfatuite sa identifice cele mai urgente nevoi in acest sector si sa acorde prioritate investitiilor in formare, ocuparea fortei de munca si orientare profesionala.Angajatii din comert nu si-au incetat activitatea in perioada starii de urgenta. Marile hipermarketuri sunt mereu in cautare de noi angajati. Manipulant marfa, casier, sef de magazin sunt doar cateva dintre joburile cautate in acest domeniu. De asemenea, in ultima perioada a crescut foarte mult si cererea pentru livrarile la domiciliu.Aplicatii precum Glovo si Bringo au fost extrem de accesate in timpul pandemiei de coronavirus, iar cererea pentru curieri a fost mai mare. Obiceiurile oamenilor s-au schimbat in ultima perioada, astfel ca locurile de munca care implica livrarea alimentelor ar putea inregistra o crestere semnificativa in viitor.Joburile din IT sunt in continuare printre cele mai cautate. Programatori, dezvoltatori de software, analisti pentru securitatea informatiei, administratori de sistem si specialisti in securitatea retelelor se numara printre cele mai cautate locuri de munca din domeniul IT. Orice companie are nevoie de specialisti IT, iar angajatii din acest domeniu sunt printre cei mai bine platiti, avand salarii care pot depasi 3.000 de euro lunar.Specialistii in resurse umane si dezvoltare organizationala vor fi in continuare importanti in structura unei companii, indiferent de schimbarile tehnologice si economice care vor aparea in perioada urmatoare. Noi locuri de munca vor fi create, iar angajatii din resurse umane vor continua sa se ocupe de recrutarea, evaluarea performantelor si administrarea de personal.