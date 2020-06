Kaufland anunta in premiera aderarea la initiativa ONU pentru sustenabilitate corporativa, in toate tarile in care activeaza

presa@kaufland.ro

Astfel, compania se angajeaza sa respecte in intreaga retea, la nivel global, cele zece principii ale UNGC, un set de valori fundamentale in domeniul drepturilor omului, standardelor muncii, mediului si anti-coruptiei.Totodata, Kaufland si-a asumat sa sustina si sa contribuie la atingerea celor 17 Obiective de Dezvoltare Durabila (ODD-uri) lansate de Organizatia Natiunilor Unite (ONU), pentru a aborda cele mai presante probleme cu care se confrunta societatea la nivel global: de la eradicarea saraciei extreme si combaterea inegalitatilor, pana la consum si productie responsabile si actiuni pentru lupta impotriva schimbarilor climatice.Prin aceasta initiativa, Kaufland isi confirma din punct de vedere strategic pozitia de organizatie deschisa al carei obiectiv este sa depaseasca cerintele legislative minime obligatorii si sa atinga bunele practici existente in prezent la nivel international, pentru respectarea si aplicarea politicilor publice ce vizeaza armonia economica, sociala si ecologica.Astfel, pe piata din Romania, Kaufland si-a asumat deja sa isi desfasoare activitatea in conformitate cu cele mai inalte standarde, pentru imbunatatirea performantelor prin investitii majore ce permit o crestere sustenabila a companiei.De asemenea, toate actiunile demarate de companie sunt asociate in principal cu 5 dintre cele 17 Obiective de Dezvoltare Durabila: Fara foamete (ODD 2), Sanatate si bunastare (ODD 3), Educatie de calitate (ODD 4), Conditii de munca decente si crestere economica (ODD 8) si Consum si productie responsabile (ODD 12)., declaraLa nivel intern, Kaufland dovedeste implicare pentru bunastarea angajatilor printr-o cultura organizationala orientata catre acestia, dar si prin remuneratia peste media pietei si un pachet de beneficii dezvoltat pentru a raspunde nevoilor acestora.Totodata, compania are ca prioritate in politica de achizitii colaborarea cu producatorii locali, aspect vizibil in toate lanturile de aprovizionare din cele opt tari in care este prezenta, si extinderea sortimentului de produse sustenabile din oferta de la raft.Dezvoltarea continua a operatiunilor de reciclare contribuie la eforturile companiei pentru protectia mediului, prin Strategia REset Plastic implementata la nivel global, de catre Grupul Schwarz.Obiectivul acesteia este ca pana in anul 2025 utilizarea plasticului sa fie redusa cu 20%, iar 100% din ambalajele produselor marca proprie sa fie realizate din materiale care permit un nivel maxim de reciclabilitate.Pe termen lung, compania si-a luat angajamentul de a-si masura contributia la atingerea Obiectivelor de Dezvoltare Durabila prin publicarea anuala a Raportului de Sustenabilitate.Desfasurat in cadrul Kaufland Romania inca din 2017, procesul de raportare presupune monitorizarea si publicarea transparenta a indicatorilor de sustenabilitate relevanti si ajuta compania sa ia decizii responsabile, in linie cu principiile dezvoltarii durabile.Prin aderarea la UN Global Compact si angajamentul de a contribui la atingerea Obiectivelor de Dezvoltare Durabila, Kaufland consolideaza increderea unui numar tot mai mare de clienti, precum si de potentiali specialisti si manageri care asteapta responsabilitate si transparenta din partea mediului de afaceri.Pe viitor, Grupul Schwarz va continua sa monitorizeze implementarea prinicipiilor de sustenabilitate, publicand anual informatii despre progresul companiei in aceasta directie.Kaufland se numara printre cele mai mari companii de retail din Europa, cu 1.300 de magazine in 8 tari, 132.000 de angajati si o retea de 132 de magazine in Romania. Asumarea responsabilitatii ecologice si sociale este un aspect esential al politicii corporative Kaufland.Crezul companiei consta in ideea ca lumea poate fi un loc mai bun prin implicarea fiecaruia, de aceea, in 2018, Kaufland a dezvoltat platforma "Implicarea face diferenta", sub umbrela careia sunt comunicate toate actiunile de responsabilitate sociala.Cea mai mare parte a proiectelor CSR ale companiei sunt desfasurate in parteneriat cu asociatii nonguvernamentale regionale sau nationale si urmaresc implementarea de programe sociale complexe ce se adreseaza unor grupuri mari de beneficiari. Pentru mai multe detalii vizitati www.kaufland.ro Kaufland angajeaza persoane cu dizabilitati la nivel national. Cei interesati pot aplica online, pe cariere.kaufland.ro - unde este disponibila lista posturilor vacante, prin e-mail la cariere@kaufland.ro sau la numarul de telefon 021.9132Pentru mai multe informatii, va rugam contactati:UN Global Compact a fost infiintata in anul 2000. Este considerata ca fiind cea mai mare si importanta initiativa de sustenabilitate la nivel mondial. In cadrul acestei initiative, peste 13.000 de companii din peste 160 de tari se angajeaza sa deruleze o activitate comerciala responsabila, sustenabila.Informatii detaliate gasiti pe pagina web a organizatiei https://www.unglobalcompact.org/ Lansate in 2015 si adoptate de toate cele 193 de state membre ale Organizatiei Natiunilor Unite, cele 17 Obiective de Dezvoltare Durabila reprezinta un apel urgent la actiune din partea tuturor statelor - dezvoltate si in curs de dezvoltare - intr-un parteneriat global.Obiectivele, traduse prin 169 de tinte, adreseaza cele mai mari probleme existente in prezent la nivel mondial.Totodata, ele confirma ca eradicarea saraciei si a foametei trebuie sustinuta de politici si strategii care imbunatatesc in acelasi timp accesul populatiei la servicii medicale de baza, educatie de calitate, reduc inegalitatile si stimuleaza cresterea economica sustenabila, toate acestea in timp ce abordeaza schimbarile climatice si contribuie la pastrarea ecosistemelor naturale.Mai multe informatii despre Obiectivele de Dezvoltare Durabila sunt disponibile pe pagina web: https://sustainabledevelopment.un.org