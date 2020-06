Lidl adera la principiile de sustenabilitate ale Natiunilor Unite

Ziare.

com

Astfel, compania a aderat, la nivel de grup, la cele 10 principii de sustenabilitate ale Natiunilor Unite in domeniile drepturilor omului, standardelor sociale, mediului si combaterii coruptiei.Lidl Romania a aderat in mod proactiv inca de acum 2 ani la principiile UN Global Compact.Pentru Lidl, imbunatatirea constanta a standardelor sociale si ecologice de pe lantul de productie este un obiectiv prioritar in toate tarile in care compania este prezenta.Acestea sunt stipulate, printre altele, in cel mai recent document ce prezinta Politica Lidl privind diligenta antreprenoriala pentru respectarea drepturilor omului si a mediului inconjurator in achizitia de marfuri.Acest document, impreuna cu informatii suplimentare despre angajamentul luat de Lidl la nivel international in directia sustenabilitatii, poate fi consultat aici In Romania, Lidl a dovedit angajamentul fata de principiile unei guvernante corporative responsabile, devenind membra United Nations Global Compact inca de la inceputul anului 2018.Astfel, strategia locala de sustenabilitate a companiei respecta principiile UN Global Compact si contribuie la Obiectivele de Dezvoltare Durabila (SDGs) ale Natiunilor Unite, iar Lidl Romania isi imbunatateste constant, in concordanta cu acestea, procesele din cele patru mari arii in care activitatea sa are impact - 1. resurse si agricultura, 2. lantul de aprovizionare si procesare, 3. operatiuni si procese, 4. clienti si societate.Printre cele mai importante masuri ce deriva din strategia de sustenabilitate a Lidl Romania si sustin angajamentul companiei fata de principiile si obiectivele UN Global Compact se numara setul amplu de actiuni si programe ce au in vedere protectia mediului inconjurator.De exemplu, sub umbrela REset Plastic, strategia de reducere a plasticului a Grupului Schwarz, compania a redus substantial cantitatea din acest material pusa in circulatie.Cateva dintre actiunile ce fac parte din aceasta strategie sunt scoaterea de la vanzare a articolelor de plastic de unica folosinta precum tacamuri, farfurii si pahare, in 2019, si a sacoselor de unica folosinta din plastic conventional, in 2018, prin care compania estimeaza ca sunt economisite anual aproximativ 598 de tone de plastic.In plus, in anul 2019, Lidl Romania a inlocuit pungile din plastic subtire pentru cantarirea fructelor si legumelor cu o alternativa din material compostabil si biodegrabdabil, iar la inceputul acestui an a introdus si saculeti reutilizabili pentru fructe si legume, incurajand astfel clientii sa adopte un comportament responsabil fata de mediu.Mai mult, Lidl este un partener activ in proiectele societatii civile ce au in vedere protectia mediului, cum este "Cu Apele Curate". Acest program, derulat la initiativa Lidl Romania si MaiMultVerde, se concentreaza pe combaterea si prevenirea poluarii cu plastic a Dunarii si contribuie la sase dintre cele 17 Obiective de Dezvoltare Durabila ale ONU.In acelasi timp, Lidl este se implica in reducerea risipei alimentare si a investit pana in prezent peste 400.000 de euro pentru deschiderea si functionarea a cinci banci pentru alimente in Bucuresti, Cluj, Roman, Brasov si Oradea.Pe langa sustinerea financiara (de exemplu, pentru sustinerea costurilor salariale, inchirierii depozitelor, achizitiei de automobile pentru transport, costurilor pentru comunicare etc.), Lidl doneaza constant bunuri din depozite, care ajung la cei care au nevoie.Prin intermediul Bancilor pentru Alimente, sunt colectate de la agentii economici produsele alimentare comestibile si non alimentare care din diverse motive si-au pierdut valoarea economica de piata si sunt redirectionate catre diferite organizatii non-guvernamentale care ofera sprijin persoanelor defavorizate.In acelasi timp, Lidl Romania sustine principiile UN Global Compact in ceea ce priveste Munca si Resursele Umane.Lidl ramane lider in topul angajatorilor din retailul alimentar, oferind cele mai atractive pachete de compensatii si beneficii, ce includ bonusuri si sporuri diverse, un numar de zile de concediu peste media pietei sau asigurare de sanatate privata.In plus, dezvoltarea angajatilor este o prioritate pentru Lidl, iar compania investeste constant in acest domeniu, promovand principiile egalitatii de sanse. Astfel, orice angajat din magazine, depozite sau sediile administrative are posibilitatea de a-si dezvolta cariera, inclusiv prin promovarea pe pozitii de management.Totodata, Lidl Romania a dat dovada de transparenta in ceea ce priveste dezvoltarea durabila a companiei, prin publicarea a doua rapoarte non-financiare, primul aferent anilor fiscali 2016-2017, iar cel de-al doilea, anului fiscal 2018. Cele doua rapoarte pot fi citite integral aici Lidl se bucura sa sublinieze inca o data angajamentul companiei fata de sustenabilitate, in special in domeniul practicilor responsabile de business, prin accederea la United Nations Global Compact, oferind un nou motiv de incredere pentru clientii din toata lumea.UN Global Compact a fost fondata in anul 2000 si este considerata cea mai ampla si mai importanta initiativa in domeniul sustenabilitatii din lume. Peste 13.000 de companii din peste 160 de tari s-au angajat sa intreprinda actiuni de business responsabile si sustenabile.Informatii detaliate sunt disponibile pe website-ul organizatiei, accesand: https://www.unglobalcompact.org/ Lidl, parte a grupului Schwarz, cu sediul central in Neckarsulm, este una dintre companiile de top de pe piata de retail alimentar din Europa. Lidl este prezent in 32 de tari din intreaga lume si in prezent opereaza in jur de 10.800 de magazine si mai mult de 160 de centre in 29 de tari la nivel mondial.Lidl este un smart discounter care le ofera clientilor produse la cel mai bun raport calitate-pret. Operatiunile din magazine, din depozitele logistice si din sediile centrale respecta promisiunea facuta clientilor, aceea de a le oferi prospetime zilnica. In ceea ce priveste procesele standardizate, design-ul si structura sunt asigurate de catre concernul Lidl, din sediul central de la Neckarsulm.Lidl este o companie care actioneaza sustenabil in toate domeniile de activitate. Aceasta este metoda companiei de a-si indeplini promisiunea cu privire la calitate si, in acelasi timp, de a asigura un viitor mai bun pentru societate si mediu.Compania se implica activ in solutionarea nevoilor din comunitatile din care face parte, concentrandu-se pe 5 piloni de activitate: sortimentul de produse, mediul, societatea, angajatii si partenerii de afaceri.Pentru mai multe informatii, va rugam sa vizitati: