Parintii vor fi incurajati sa revina la munca pana la implinirea varstei de sase luni a copilului. Guvernul a aprobat majorarea stimulentului de reinsertie la 1.500 de lei VIDEO

Guvernul a aprobat majorarea stimulentului de reinsertie de la 650 la 1.500 de lei. Anuntul a fost facut de ministrul Muncii Raluca Turcan, la finalul sedintei de Guvern."Parintii aflati in concediu de crestere a copilului primesc un stimulent de 1.500 de lei, daca aleg sa se intoarca la munca pana la implinirea varstei de 6 luni a copilului.Se mentine stimulentul de 650 de lei pentru parintii care se intorc la munca pana la implinirea varstei de doi ani a copilului", a spus Raluca Turcan."Cifrele pe fond n-arata bine: avem o crestere a numarului de persoane care intra in pensie, avem o scadere a natalitatii, avem niste semnale de crestere a somajului, pentru ca se resimt efectele pandemiei.Nu am stat degeaba. In momentul in care vazut aceasta analiza, am venit cu un proiect care, probabil in doua saptamani, va fi adoptat in Guvern si anume de crestere a vietii active pentru cei care au ajuns la varsta de pensionare. Maine (miercuri, 7 aprilie 2021 - n. r.) in sedinta de Guvern va fi adoptata o ordonanta prin care stimulam parintii sa se intoarca la munca pana la implinirea varstei de sase luni a copilului, primind un stimulent de reinsertie de 1.500 de lei pe toata durata cat ar fi beneficiat de concediu pentru cresterea copilului.In perioada urmatoare va fi inca un set de masuri active prin care persoane care de afla in sisteme de dependenta fata de stat (somaj sau ajutor social) sa primeasca niste impulsuri sa intre in viata activa", a mentionat Turcan.Conform datelor ministrului Muncii, la ora actuala, in Romania, din totalul celor patru milioane de pensionari, peste 200.000 opteaza sa munceasca in continuare dupa momentul iesirii la pensie."Chiar daca avem 4 milioane de pensionari in sistemul public, 107.000 de pensionari anticipat cu penalizare sau fara penalizare, plus aproximativ 900.000 de beneficiari de pensie de invaliditate sau de urmas, 230.000 opteaza sa lucreze dupa momentul pensionarii.Cred ca se raporteaza la varianta de varsta de pensionare oarecum ca la un beneficiu pe care il au si nu ca la un moment in care viata activa se incheie si dupa aceea beneficiezi de drepturile in urma unei vieti de munca. Aici provocarea noastra este, inca din prima secunda, sa crestem si sa impulsionam viata activa", a spus Raluca Turcan.In alta ordine de idei, oficialul a adaugat ca, in ceea ce priveste piata muncii din Romania, efortul financiar pentru plata somajului tehnic se ridica la valoarea de 84 de milioane de lei pe luna si doar in aprilie vor beneficia de acest stimulent aproximativ 55.000 de angajati."Doar luna aceasta platim somajul tehnic pentru aproximativ 55.000 de angajati, cu un efort de 84 de milioane de lei pe luna si, tragand o linie, din momentul declansarii starii de urgenta, am salvat aproximativ 1,2 milioane de locuri de munca prin somajul tehnic. Acestora li se adauga si somerii indemnizati.Schema aceasta este facuta cu cap, in sensul in care noi platim somajul tehnic cu obligativitatea sa-i mentina in campul muncii. Am prelungit plata somajului tehnic pana la finalul lunii august, ceea ce inseamna ca ei vor mai ramane in campul muncii pana la finalul acestui an, perioada in care speram ca economia sa inceapa sa-si revina, tinand cont ca si pentru stimularea economiei am avut masuri de trecere cu bine a starii de urgenta. Pentru aceasta masura (somajul tehnic - n. r.) avem prevazuti in buget aproximativ 800 de milioane de lei", a subliniat seful de la Munca.