Unde poti sa te muti ca sa muncesti mai putin

Multi romani sunt nemultumiti de programul de munca. In principiu, ne e destul de greu sa impacam viata personala cu cea profesionala. O intrebare pe care si-o pun multi este cum sa cresti un copil cand te intorci de la munca la 6:00 sau 7:00 seara? Iar asta e doar una dintre probleme.

Daca nu ai reusit sa-ti gasesti in Romania un job cu program flexibil sau care sa-ti permita sa atingi cat mai multe teluri din cele pe care ti le-ai propus, atunci poate ar trebui sa iei in considerare sa te muti in alta tara.

The Telegraph a alcatuit o lista cu locurile unde se munceste mai putin, dar pe bani frumosi.

Un prim exemplu este Franta. In Paris, media de ore lucrate in 2015 a fost de 1.604, iar Lyonn s-a aflat la o distanta scurta de capitala, cu o medie de 1.631 de ore, dupa cum arata datele unui studiu derulat de banca UBS.

Iata ce inseamna, de fapt, aceste cifre: un parizian a lucrat in medie 30 de ore si 50 de minute in fiecare saptamana a anului trecut, iar cei din Lyon s-au dus la munca 31 de ore si 22 de minute pe saptamana.

Deci, francezii lucreaza cam cu 10 ore mai putin pe saptamana decat majoritatea romanilor, care merg la munca 40 de ore pe saptamana. Ba mai mult, in Hexagon s-au facut pasi importanti pentru interzicerea accesarii email-ului in afara orelor de munca.

Si Londra sta mai bine ca noi. In capitala Marii Britanii se lucreaza in medie 33 de ore si jumatate pe saptamana. De asemenea, ai putea lua in considerare sa te muti la Moscova, unde media de ore lucrate este de 31,66 pe saptamana.

Dar daca strambi din nas la gandul de a locui si munci in tara condusa de Vladimir Putin, poate te-ar incanta Austria. In Viena, media este de 32,27 de ore lucrate pe saptamana. De asemenea, rezidentii oraselor New York, Beijing si Tokyo lucreaza 35,5, 37,7, respectiv 39,5 ore pe saptamana.

Foto: The Telegraph/Studiu UBS

Exista, insa, si extrema cealalta. Cel mai incarcat program il au cei ce locuiesc in Hong Kong: 50 de ore pe saptamana.

Studiul derulat de UBS a luat in considerare 71 de orase din toata lumea. Problema (pentru noi) este ca media globala de ore lucrate pe saptamana este de 36,38. Iar cu un program de cel putin 8 ore pe zi, un roman depaseste fara probleme acest numar.

Muncesti mai putin, deci castigi mai putin? Nicidecum

Insa francezii si englezii o duc mai rau decat romanii, avand in vedere ca muncesc mai putin? Nicidecum. Potrivit datelor Organizatiei pentru Cooperare si Dezvoltare Economica, populatia din centrul Londrei face cei mai multi bani din toata lumea, avand in vedere ca produsul intern brut pe cap de locuitor este de 162.200 de dolari.

Nici Franta nu sta rau cand vine vorba de PIB/capita, indicele variind intre 20.000 de dolari pe locuitor si 60.000 de dolari pe locuitor, in functie de oras. Comparativ, in Bucuresti indicele ajunge la 30.000 de dolari pe locuitor, dar in alte orase din tara, acesta e mult mai mic. De exemplu, in Iasi ajunge doar la 6.000 de dolari pe locuitor.

Multe studii arata ca reducerea orelor de munca duce la cresterea productivitatii. Iar in unele regiuni se fac experimente cu programul de munca redus la 6 ore pe zi, un exemplu in acest sens fiind Suedia.

Exista o raza de speranta si pentru Romania. In acest moment exista un proiect in Parlament care propune ca programul de munca sa fie scurtat vinerea cu doua ore, dar ramane de vazut daca va trece de legislativ.

