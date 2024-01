Romania, tara in care munca NU aduce bunastare: O analiza comparativa cu celelalte state UE

Romania conduce detasat in clasamentul european al tarilor in care munca nu aduce bunastarea.

Indicatorul utilizat de Eurostat in acest scop, rata de saracie relativa la gospodariile cu intensitate foarte ridicata a muncii, plaseaza Romania la un nivel de 14,2%, fata de o medie UE de numai 5,5% si la o distanta uriasa de fostele colege de bloc estic din regiune (de exemplu, Polonia are 6,4%, iar Bulgaria doar 3,3%).

Rata de saracie relativa indica numarul familiilor care obtin un venit pe membru situat sub 60% din media nationala, dupa ce s-au adunat si toate transferurile sociale iar populatia luata in calcul are varsta cuprinsa intre 0 si 59 de ani.

Intensitatea foarte ridicata a muncii se refera la un raport de 0,85 intre numarul de luni de munca depusa de membrii apti ai unei familii si numarul maxim teoretic de luni pe care le puteau munci.

Pe scurt, de un randament de peste 85% al capacitatii de munca a unei familii.

