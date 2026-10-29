Cele patru domenii cu deficit de personal în această perioadă, chiar dacă recrutările au încetinit. Se caută inclusiv începători, iar salariile ajung până la 5.500 lei net

Autor: Catalina Sirbu
Joi, 29 Octombrie 2026, ora 16:05
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Cele patru domenii cu deficit de personal în această perioadă, chiar dacă recrutările au încetinit. Se caută inclusiv începători, iar salariile ajung până la 5.500 lei net
Semnare contract FOTO Pixabay

Cel mai mare deficit de personal al companiilor din România, în această perioadă, se înregistrează pe zona de vânzări, client service, administrativ/logistică și financiar/contabilitate, potrivit unei analize realizate de platforma de recrutare online eJobs. Firmele caută candidați atât pentru roluri entry level, cât și specialiști. În același timp, există o cerere importantă pentru candidații care vorbesc limbi străine, iar cu cât acestea sunt mai rare, cu atât salariile oferite sunt mai mari, peste medie.

"Datele aferente primelor trei trimestre ale anului arată că vânzările, relațiile cu clienții, administrativ / logistică și financiar / contabilitate sunt departamentele pentru care companiile semnalează cele mai mari nevoi de personal în această perioadă. Planurile de recrutare vizează atât candidați aflați la început de carieră, cât și specialiști, cu nivel de senioritate mai mare de 5 ani sau cu un nivel mediu de experiență, 2 - 5 ani", arată, joi, eJobs, într-un comunicat de presă.

Reprezentanții platformei declară că se caută și candidații care vorbesc limba engleză - cerință menționată în aproape jumătate dintre pozițiile postate anul acesta, dar și germană, italiană, franceză, spaniolă și maghiară.

"Aceste limbi sunt cerute cu precădere pentru rolurile din centrele de suport și client service. Cu cât limba străină căutată este mai rară, cu atât se găsesc mai greu candidați relevanți pentru poziție, dar și salariile oferite depășesc media pieței", a declarat Roxana Drăghici, Head of Sales în cadrul eJobs.

Din cele peste 170.000 de joburi postate pe eJobs.ro de la începutul anului și până acum, aproape 70.000 au fost pentru departamentele de vânzări din companii, aproximativ 30.000 pentru departamentele de client service și alte 25.000 pentru administrativ / logistică. Pe de altă parte, departamentele cu cele mai puține poziții scoase în piață sunt cele de service / mentenanță, secretariat și personal medical.

"O încetinire a recrutărilor nu înseamnă în mod obligatoriu că nevoia de angajați dispare, ci, în multe cazuri, putem vorbi despre o redistribuire din domenii sau departamente care se confruntă cu o restrângere a activității spre altele unde activitatea este în creștere. De aceea, pentru candidați este important să urmărească nu doar industria în care vor să lucreze, ci și tipurile de rol pentru care au competențele potrivite sau care le-ar putea permite o reconversie ușoară", a precizat Roxana Drăghici.

Datele platformei online arată că aplicările candidaților merg atât înspre joburile din departamentele care recrutează semnificativ în această perioadă, precum sales, client service sau administrativ / logistică, cât și spre departamentele cu un număr scăzut de opțiuni disponibile, precum back - office / secretariat.

Potrivit datelor Salario, comparatorul salarial al eJobs, un specialist în vânzări se poate aștepta la un salariu mediu de 4.500 de lei pe lună (partea fixă la care se adaugă componenta variabilă), un contabil câștigă, în medie, 5.500 de lei net, pe lună, în timp ce un specialist în asistență clienți are un salariu de 3.600 de lei.

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