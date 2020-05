De luni intra in vigoare noi proceduri privind sprijinirea angajatilor. In ce conditii se mai acorda somajul tehnic

Ziare.

In domeniile de activitate unde exista restrictii, se pastreaza acordarea indemnizatiei de somaj tehnic. Totodata, sunt instituite mai multe programe deajutor pentru angajatorii ce vor efectua angajari in perioada urmatoare.Asadar, incepand cu luna iunie 2020, angajatorii ce au inregistrat contracte de munca suspendate pe motivul somajului tehnic, fie ca au beneficiat sau nu de decontarea indemnizatiei de somaj tehnic de la buget, beneficiaza pentru o perioada de 3 luni de decontarea unei parti din salariu reprezentand 41,5% din salariul de baza brut, corespunzator locului de munca ocupat, dar nu mai mult de 41,5% din salariul mediu brut pe tara.in anul 2020, salariul mediu brut pe tara este in suma de 5.429 lei.Aceasta prevedere se aplica numai pentru salariatii ce au avut contractele de munca suspendate pe motivul somajului tehnic o perioada mai mare de 15 zile pe durata starii de urgenta sau starii de alerta.Angajatorii ce beneficiaza de aceasta masura trebuie sa mentina relatiile de munca cel putin pana la data de 31 decembrie 2020. Aceasta indemnizatie se suporta tot din bugetul asigurarilor pentru somaj.In situatia in care exista angajatori ce au mai multe obiecte de activitate, din care cel putin unul se afla sub incidenta restrictiilor de desfasurare a activitatii stabilite de autoritati, acestia pot opta pentru:Primirea la munca a salariatului cu suportarea a 41,5% din salariul brut de catre bugetul fondului de somaj;Ramanerea suspendata a contractului de munca cu aplicarea masurilor de somaj tehnic, in procedura cunoscuta.Angajatorii suporta integral cheltuielile de salarii, iar ulterior, in luna urmatoare de la data de 01 si pana pe data de 25, depun prin mijloace electronice la agentiile de ocupare a fortei de munca, o cerere insotita de o declaratie pe propria raspundere, respectiv lista persoanelor ce beneficiaza de aceasta suma.prin ordin al presedintelui ANOFM se va adopta modelul documentatiei.Decontarea sumei din bugetul asigurarilor pentru somaj se efectueaza in termen de cel mult 10 zile de la data indeplinirii de catre angajatori a obligatiilor declarative si de plata pentru veniturile din salarii aferente perioadei pentru care se face solicitarea de plata.O alta masura se adreseazaAcestia primesc lunar 50% din salariul angajatului dar nu mai mult de 2.500 lei, pentru o perioada de 12 luni.In acest sens, angajarile trebuie sa se efectueze in perioada 01 iunie 2020 - 31 decembrie 2020, salariatii trebuie sa fie in evidenta agentiilor pentru ocuparea fortei de munca, iar anterior incetarea contractelor de munca s-a efectuat pe durata starii de urgenta si a starii de alerta pe motive neimputabile acestora.In mod similar,, primesc lunar pe o perioada de 12 luni, 50% din salariul angajatului, dar nu mai mult de 2.500 lei.si aceste persoane trebuie sa fie inregistrate ca someri in evidenta agentiilor pentru ocuparea fortei de munca. Angajarile trebuie sa se efectueze pana la 31 decembrie 2020.Pentru ambele situatii, trebuie mentinut contractul de munca inca cel putin 12 luni dupa cele in care se primeste ajutorul.Foarte important: beneficiaza de aceeasi procedura si cetatenii romani ce au fost incadrati in munca in strainatate, dar pentru care contractele de munca au incetat din motive neimputabile lor prin concediere.Nu beneficiaza de aceste facilitati institutiile si autoritatile publice, sau angajatorii aflati in faliment, dizolvare sau lichidare sau au restrictii in desfasurarea activitatii, altele decat generate de epidemia de coronavirus.Se continua acordarea indemnizatiei de somaj tehnic suportata din bugetul fondului de somaj si dupa data de 31 mai 2020, doar pentru acele domenii de activitate unde se mentin restrictiile privind combaterea pandemiei de coronavirus, pana la ridicarea acestor restrictii.a se vedea OUG nr. 30/2020, cu modificari ulterioare.