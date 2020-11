Florin Citu anunta ca anul viitor vor continua masurile de somaj tehnic, amanarea platilor ratelor si IMM Invest

"Masura somajului tehnic a functionat, dureaza pana la finalul anului, nu a fost niciodata oprita anul acesta. Pe timpul anului au fost companii care... sau au fost decizii ale Guvernului care au fost luate in urma acestei crize de sanatate si daca a fost inchis un anumit sector sau o anumita zona, acestea au beneficiat de somaj tehnic . Sa nu uitam ca este o masura care va ramane, zic eu, si dupa aceasta criza, acea masura a muncii flexibile. Sunt masuri pentru a sustine forta de munca care functioneaza. Pe partea cealalta, de sustinere a investitiilor, IMMInvest continua si anul viitor. Plafonul este epuizat pana la 15 miliarde, mai sunt 5 miliarde de lei de epuizat, deci inca nu s-a epuizat, deci aceste masuri continua si sunt masurile care au ajutat la cresterea economica in aceasta perioada", a declarat Florin Citu la B1TV, luni seara.Intrebat cum sunt ajutati cei din HoReCa, Citu a explicat ca programul IMM Invest a fost o masura care a ajutat si acest sector."Pana acum, pentru domeniul Hoteca s-a eliminat plata impozitului specific, pana la finalul anului. Au fost si alte masuri. IMM Invest a fost o masura care a ajutat foarte mult acest sector si ajuta exact angajatorii pentru ca sunt bani pentru capital de lucru sau investitii, capital de lucru din care pot sa plateasca tot felul de facturi, dar in acest moment, asa cum a anuntat premierul, se lucreaza la o masura care, la un ajutor de stat care trebuie bineinteles, aporbbat de Comisia Europeana, un ajutor de stat care va sustine o parte din pierderea cifrei de afaceri in 2020 datorita crizei de coronavirus. Sunt masuri care au fost targetate pe acest sector, acum au fost niste masuri, daca este nevoie discutam de a sustine parte din pierderi ale cifrei de afaceri", a declarat Citu.Ministrul Finantelor Publice a mai mentionat ca discutiile despre continuarea programului de amanare a platii ratelor sunt unele mai complexe si depind de mai multi factori."Sunt discutii mai complexe pentru ca aici depindem si de niste decizii pe care trebuie sa la ia Banca Nationala, de decizii ale Agentiei care supervizeaza piata bancara in Uniunea Europeana, trebuie sa vedem costurile si daca si cat din acestea, ca si in cazul creditelor ipotecare vor fi sustinute si de catre stat. Deci este o discutie mai complicata. Dar este clara intentia noastra si am gasit si de partea cealalta deschidere, atat din partea BNR cat si a sistemului financiar bancar asa cum am gasit solutia care s-a aplicat celor afectati de coronavirus, asa vom gasi in continuare solusii, dar le vom prezenta in urmatoarele saptamani", a mai declarat Citu.Ministrul a adaugat ca toate aceste programe vor continua si anul viitor, pentru ajutorarea sectorului economic."Toate vor fi prelungite, IMM Invest, somajul tehnic, ajutorul pentru parinti. Poate nu vor avea aceeasi forma", a completat Citu.Citeste si: