3000 de Directori de Magazin sunt in centrul noii campanii JYSK

Este un lider innascut - orientat spre rezultate, pozitiv, hotarat, convingator si gata sa isi asume riscuri.

In medie, un Director de Magazin s-a angajat la JYSK la varsta de 29 de ani si are 15 ani de educatie.

96% dintre Directorii de Magazin au o viata activa, practica un sport si vor sa se mentina in forma.

93% spun ca le place sa gateasca

79% cred ca este important sa aiba grija de mediu.

97% sunt pasionati de designul interior.

In luna februarie, JYSK a ajuns la 3000 de magazine in lume. Pentru a celebra acest numar si pentru a continua drumul catre 5000 de magazine, JYSK lanseaza cea mai mare campanie de Employer Branding de pana acum: 3000 de Directori de Magazin.Si in Romania, compania cauta noi colegi. In acest moment, in tara exista 97 de magazine, iar obiectivul este de a ajunge la 150 de magazine JYSK."Pozitia de Director de Magazin este una dintre cele mai importante in JYSK. Directorii nostri de magazin pot influenta foarte mult atat performanta magazinelor, cat si evolutia profesionala a colegilor din magazin. Acesta este motivul pentru care am ales ca eroii acestei campanii sa fie cei 3000 de Directori de magazin care ne ajuta sa devenim si mai buni si sa ne atingem obiectivele propuse. Iar unul dintre aceste obiective este de a ajunge la 150 de magazine in Romania, ceea ce inseamna ca vom avea nevoie de colegi noi pentru pozitia de Director de Magazin", spune Simona Carp, HR Manager JYSK Romania si Bulgaria.Pentru a gasi si a atrage noi colegi, cel mai bine este sa ii privesti mai intai pe colegii care au o pozitie similara si care isi fac meseria foarte bine, pentru a fi sigur ca vei gasi candidatii potriviti.Aceasta a fost premiza de la care a pornit initiativa JYSK. In toamna anului 2020, compania a realizat un sondaj international in randul celor 3000 de Directori de Magazin. In Romania au raspuns peste 130 de Directori de Magazin si Directori de Magazin in Training. Sondajul a aratat care sunt trasaturile si pasiunile cel mai des intalnite la un Director de Magazin din JYSK."Prin aceasta campanie ne-am propus doua lucruri: sa ii sarbatorim pe cei 3000 de Directori de Magazin pe care ii avem in prezent si care sunt mandri ca fac parte din companie si sa atragem viitoarele talente, pe cei care ne vor ajuta sa mergem mai departe in calatoria noastra, pentru a ne atinge obiectivul de 5000 de magazine in lume. Atunci cand tu cresti, si noi crestem, asa cum credem in JYSK", spune Kateryna Babenko, HR Director in JYSK.Campania JYSK se va desfasura la nivel global, atat intern, cat si extern, pe LinkedIn, Facebook, Instagram si Youtube, unde vor fi prezente reclame, clipuri video si un test, toate conectate cu mesajul campaniei: Vrei sa te alaturi celor "3000 de Directori de Magazin?".Una dintre pasiunile cel mai des intalnite in randul eroilor campaniei este sportul. 90% dintre cei 3000 de Directori de Magazin din JYSK au o viata activa sau practica un sport. In Romania, procentul este chiar mai mare. 96% dintre colegii din Romania spun ca le place sa se mentina in forma.Pornind de la aceasta trasatura comuna, compania invita publicul sa faca miscare alaturi de Directorii de Magazin, in cadrul unei curse virtuale.Provocarea celor 3000 de Directori de Magazin va avea loc in perioada 13 - 23 mai pe aplicatia Running Heroes Romania. Oricine poate participa, indiferent de locul in care se afla.Provocarea a fost precedata de o cursa interna, adresata tuturor angajatilor companiei. Timp de 6 zile, angajatii a trebuit sa adune un numar cat mai mare de kilometri fie in alergare, mers sal drumetie. La cursa au participat peste 170 de angajati, care au acumulat in total 3400 de kilometri. Toti angajatii JYSK aflati in primele 10 locuri de clasament au reusit sa parcurga mai mult de 100 km fiecare in perioada cursei.JYSK este unul dintre cei mai importanti retaileri de mobila si decoratiuni interioare din Europa. Grupul desfasoara operatiuni in peste 51 de tari si numara un total peste 26.500 de angajati si peste 3000 de magazine.JYSK a inaugurat primul magazin pe data de 2 aprilie 1979 in Danemarca, in orasul Aarhus, al doilea cel mai mare din tara.Retailerul danez de mobila si decoratiuni interioare comercializeaza o gama variata de produse pentru casa si gradina la o calitate ridicata si la cel mai redus pret. Sub deviza "Sleeping and Living", magazinele JYSK ofera tot ce este necesar in casa pentru viata de zi cu zi, de la mobilier de interior si de gradina, pana la lenjerii de pat, perne, obiecte decorative si de iluminat.JYSK a intrat pe piata din Romania in 2007, odata cu inaugurarea primului magazin la Oradea. Reteaua numara in prezent 98 de magazine in Romania.Compania JYSK este detinuta de familia fondatorului ei, omul de afaceri danez Lars Larsen, care are in portofoliu si alte companii, cu o cifra de afaceri anuala de 4,8 miliarde de euro. Cifra de afaceri JYSK este de 4,1 miliarde euro.