Cat trebuie sa invete cei care vor sa fie sefi in Agentiile de Ocupare a Fortei de Munca. Liviu Malureanu "N-ai cum, omeneste, sa inveti in 30 de zile"

Liviu Malureanu, presedintele ANFP: "Consider ca n-ai cum, omeneste, sa memorezi 47 de legi, unele de sute de pagini"

"ANFP a sesizat Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca, cu privire la unele aspecte care privesc procedura de organizarea a concursurilor pentru ocuparea functiilor publice de conducere vacante de director executiv al AJOFM Tulcea, Neamt, Hunedoara si Giurgiu.In cuprinsul anunturilor de concurs aferente functiilor publice mentionate, disponibile pe site-ul ANOFM , nu era specificata tematica aferenta fiecarui post, fiind incalcate in acest fel prevederile legale in vigoare.Un alt aspect sesizat de ANFP a fost acela ca bibliografia de concurs era alcatuita dintr-un numar foarte mare de acte normative", se arata intr-o postare pe pagina de Facebook a Agentiei Nationale a Functionearilor Publici."Vorbim, asadar, de mii de pagini care trebuie memorate in 30 de zile. Concursurile nu trebuie sa fie proba de memorare. Avem nevoie de specialist capabili sa interpreteze legislatia, nu sa o reproduca cuvant cu cuvant.De altfel, care mai este sensul memorarii legislatiei, cand aceasta este disponibila la un click distanta (?)", arata Liviu Malureanu, presedintele ANFP."Printr-o adresa oficiala catre ANOFM, ANFP a solicitat clarificarea aspectelor de ordin legal, dar si comunicarea unui punct de vedere cu privire la competentele si aptitudinile care se urmaresc a fi demonstrate de catre candidatii inscrisi la concurs, prin stabilirea unei bibliografii care necesita memorarea a 47 de acte normative in integralitatea lor", se mai arata in postarea ANFP.