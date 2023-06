Cei mai buni 250 de tineri se aduna la Top Talents Romania

A 10-a editie Top Talents Romania va avea loc pe 24 - 25 noiembrie la Hotel Caro, in Bucuresti. In fiecare an evenimentul reuneste 250 de tineri cu potential, cei mai buni la nivel national. In urma unui proces de selectie riguros, acestia primesc invitatia de a fi prezenti timp de 2 zile, la Top Talents, unde au ocazia sa invete de la profesionisti care sunt pasii pentru o cariera de succes.

Evenimentul Top Talents Romania isi propune sa contribuie la dezvoltarea personala si profesionala a tinerilor cu rezultate remarcabile si dorinta de autodepasire.

Proiectul se adreseaza studentilor in ani terminali de facultate, masteranzilor si proaspat absolventilor care pe langa facultate, s-au implicat si in activitati extracurriculare, cum ar fi: voluntariatul, expunere internationala prin programe dedicate tinerilor, rezultate remarcabile si alte activitati.

Participarea este gratuita, in baza inscrierii pe site.

Editia aceasta, tinerii vor intalni reprezentantii a 12 companii: BRD, JTI, Philips, Vodafone Romania, EY Romania, Farmacia Dona, Unilever, Arctic, Coca-Cola HBC, GSK, METRO Cash & Carry si P&G.

Asadar, la Top Talents se gasesc oportunitati de cariera pentru cel putin unul dintre domeniile: Bancar/Financiar, FMCG, Tehnic, IT, Consultanta, Farma si Retail.

Agenda evenimentului Top Talents Romania este structurata astfel incat sa ofere o experienta importanta de invatare si socializare celor 250 de finalisti.

Vor fi conferinte de tip Listen-Learn sustinute de reprezentanti ai companiilor BRD, JTI, Philips, Vodafone Romania, Unilever, Arctic, Coca-Cola HBC, METRO Cash & Carry si P&G, dar si zone de interactiune precum Networking Career Corners si workshopuri sustinute de companiile prezente.

In prima zi a evenimentului, invitatul international - Mathias Haas, CEO SuperSocial & Curator la TEDx, va veni tocmai din Viena si va aborda tema "Empowering passion and perseverence".

Va discuta despre importanta pasiunii in cariera, despre cum fiecare persoana pe care o intalnim ne invata ceva si despre cum voluntariatul contribuie la dezvoltarea ulterioara.

In cadrul evenimentului, Universum Events va aplica un Business Game - Global Innovation Game - care va introduce participantii intr-un context de interactiune directa si ii va ajuta sa discute deschis, sa inoveze si sa creeze idei fara ajutorul motoarelor de cautare sau a altor sisteme tech. Aceasta simulare inedita incurajeaza creativitatea si recompenseaza ideile inovatoare!

Mai multe informatii despre eveniment pot fi accesate pe site-ul Top Talents Romania.

