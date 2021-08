Salarii de 33.000 de euro pe lună. Care e compania americană care face angajări în România și oferă lefuri ca-n Silicon Valley

Compania americană Crossover caută manageri IT care să fie plătiţi cu sume cuprinse între 16.600 dolari şi 33.300 dolari pe lună.„Un coleg care lucrează din Iaşi, Cluj, Timişoara sau Bucureşti, va fi plătit pentru aceeaşi poziţie la fel cu cineva din San Francisco. Şi suntem deschişi cu privire la remuneraţie pentru că noi credem în transparenţă în tot ceea ce facem. De aceea, fiecare anunţ de job postat de Crossover explică, în mod clar, care este remuneraţia aferentă”, explică Andrew Allen, vicepreşedinte global şi purtător de cuvânt în cadrul Crossover, potrivit adevarul.ro În prezent, compania are în echipă circa 150 de profesionişti români, recrutaţi din toată ţara, dintr-un total la nivel global de aproximativ 4.000 de contractori.„Lucrurile se desfăşoară în mod corect, iar discuţiile sunt oneste, dar respectuoase. Noi credem în recrutarea de oameni pe care să îi lăsăm mai departe să-şi facă treaba cum ştiu ei mai bine”, explică Andrew Allen.Compania recrutează doar pentru poziţii full time şi doar în regim remote . „Noi nu credem că munca la distanţă este antisocială. Noi o practicăm cu succes de la înfiinţare, din 2014”, spune reprezentantul Crossover.„Cu toţii ştim cât de important este să te poţi concentra pe un singur proiect câte 2-3 ore neîntrerupte. Asta ne face mai eficienţi şi mai eficace”, spune purtătorul de cuvât al companiei.Săptămâna de lucru are 40 de ore.„Avem mulţi colegi români care lucrează la distanţă pentru Crossover, colegi cu familie şi copii şi care fac asta de 5-6 ani. Îţi dai seama că este simplu să bifezi cele 40 de ore pentru că ai de ales când să le lucrezi. Dacă ai copilul bolnav, dacă ai o problemă personală de rezolvat sau dacă ai ieşit aseară cu prietenii în oraş şi ai băut mai mult decât anticipai, iar azi nu ai chef să lucrezi, nu ai niciun stres. Poţi recupera uşor în zilele următoare”, adaugă Allen.Recrutarea implică teste online: unul de aptitudini cognitive, unul de engleză şi un alt test de evaluare a abilităţilor profesionale, specifice fiecărui rol.