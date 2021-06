O mare companie germana angajeaza 1.000 de specialisti in Timisoara. Va produce baterii pentru masini electrice

Valoarea investitiei este anuntata la cateva luni distanta de anuntul celor de la Ford care au anuntat ca din 2024 la Craiova va fi produs primul automobil electric din Romania, scrie zf.ro "Prin investitia Companiei Draxlmaier, de 200 de milioane de euro in urmatorii sase ani in e-mobilitate, pe care am avut bucuria sa o anuntam astazi, orasul nostru se pozitioneaza ca un jucator important pe piata nationala si europeana a tehnologiilor verzi. Sper ca aceasta investitie sa atraga dupa sine si alte proiecte in acest domeniu, dar si forta de munca inalt calificata pentru cele 1000 de locuri de munca pe care compania germana le va crea in Timisoara", a scris pe facebook Dominic Fritz , primarul municipiului Timisoara.Lisa Draxlmaier Autopart Romania a solicitat Primariei Timisoara la inceputul anului trecut acordul pentru realizarea unui Plan Urbanistic Zonal (PUZ) pentru extinderea zonei industriale din oras. Compania detine in Timisoara un teren de 130.000 mp pentru care are un plan de dezvoltare pe o perioada de 15 ani.Complexul gandit de arhitectii Draxlmaier va cuprinde cinci cladiri de productie concentrate in jurul unei cladiri-nucleu - care va fi una moderna, de birouri, cu spatii sociale si laboratoare de cercetare.Spatiile de productie vor avea o suprafata estimata de aproximativ 35.000 mp, in timp ce birourile vor avea o suprafata de 16.000 mp. Compania investeste in tehnologie moderna si va realiza componente electronice si baterii de inalta tensiune pentru automobile electrice."Cu sistemele noastre de baterii din segmentul E-mobility, sprijinim producatorii de automobile pentru a face mobilitatea viitorului si mai sigura, mai confortabila si mai durabila. Fabrica va cunoaste mai multe etape de dezvoltare in urmatorii ani. Vom implementa o serie de noi proiecte pentru automobilele electrice. Portofoliul de produse, tehnologia si procesele de productie din fabrica se vor schimba", a declarat Dr. Alexander Schubel, Directorul General Operations al Draxlmaier Timisoara, potrivit unui comunicat al companiei.In 2021, vor fi implementate procese noi de productie: robotica, echipamente de testare de inalta tensiune, linii de asamblare automatizate si tehnologie pentru realizarea bateriilor."Prin proiecte inovatoare in domeniul electromobilitatii, Draxlmaier Timisoara va crea peste 1.000 de locuri de munca pentru specialisti in tehnologii de top si procese de productie la cele mai inalte standarde din industria auto. Mizam pe termen lung pe sustinerea si parteneriatul cu autoritatile locale pentru implementarea cu succes a acestui proiect de anvergura", a mai spus Schubel.Compania este prezenta in Romania inca din 1993 cu cinci fabrici in Pitesti, Satu Mare, Codlea, Hunedoara si Timisoara.