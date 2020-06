Consiliul Fiscal: Cheltuielile de personal au crescut in 2019 cu 18,8% fata de anul anterior

Ziare.

"Comparativ cu anul 2018, cheltuielile de personal au crescut in standarde cash cu aproximativ 16,2 miliarde lei (+18,8%), iar fata de anul 2016 acest agregat s-a majorat substantial cu circa 45,8 miliarde lei (+79,5%). In urma majorarilor salariale din 2019, salariul mediu brut a ajuns la nivelul de 6.472 lei/luna in sectorul bugetar, fiind mai mare cu 36,6% fata de cel din mediul privat. In comparatie cu celelalte tari din UE, Romania inregistreaza pentru al doilea an consecutiv cea mai ridicata pondere a cheltuielilor cu salariile in total venituri bugetare (33,8%), fiind chiar mai mare decat nivelurile din perioada pre-criza (2007-2008)", se mentioneaza in raport.Potrivit Consiliului Fiscal, cea mai mare crestere s-a inregistrat in sectorul public de invatamant, salariul mediu net ajungand in trimestrul IV din 2019 la 5.823 lei, cu 18,8% mai mare decat aceeasi perioada a anului precedent."Aceasta dinamica a contribuit puternic la ridicarea mediei salariului din sectorul bugetar. In sectorul public cel mai putin au crescut salariile personalului din domeniile sanatate si asistenta sociala. Nivelul acestora din ultimul trimestru al anului 2019 a fost de 6.363 lei/luna, inregistrand un ritm de crestere de doar 5,8% comparativ cu ultimul trimestru din 2018. Salariul mediu brut lunar al angajatilor din administratie publica si aparare s-a plasat la valoarea de 8.229 lei in ultimele trei luni din 2019, fiind mai mare cu 13,1% comparativ cu aceeasi perioada din anul precedent", se mai spune in raport.Potrivit documentului, incepand cu anul 2018, modificarea regimului de impozitare a castigurilor salariale prin transferul contributiilor de la angajator la angajat a determinat cresterea taxarii muncii prin contributii de asigurari sociale, taxarea la nivel agregat nefiind afectata deoarece a fost diminuat impozitul pe venit."Pe fondul acestor masuri, a fost aparent imbunatatita capacitatea de autofinantare a sistemului de pensii in ultimii ani. Astfel, deficitul bugetului de asigurari sociale s-a diminuat pana la nivelul de 0,92% din PIB in 2019 de la 1,21% din PIB in 2018. Dar aceasta diminuare nu are corespondent intr-o soliditate mai mare a bugetului consolidat, existand nevoia unor ajustari macroeconomice considerabile. De altfel, estimarile pentru perioada 2020-2022 arata deteriorarea starii bugetului de asigurari sociale", se precizeaza in documentul citat.Potrivit Consiliului Fiscal, ulterior cresterii cu 165.600 de persoane inregistrata in perioada 2005-2008, numarul total de angajati in sectorul guvernamental a scazut cu 156.133 in intervalul decembrie 2008 - decembrie 2019, pana la un nivel de 1,24 milioane."Practic, cea mai mare parte a reducerii de personal a avut loc in perioada 2009-2011, cand numarul de salariati din sectorul bugetar a scazut cu circa 180.000, acest lucru datorandu-se, in principal, introducerii regulii de '1 angajat nou la 7 plecari din sistem' (valabila pana in anul 2012 inclusiv), in timp ce in perioada 2012-2014 diminuarea a fost de circa 9.540 de posturi", conform sursei citate.