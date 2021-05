Cum sa-ti cresti sansele de a gasi un job intr-un domeniu diferit

informatii despre ceea ce ai reusit sa realizezi pana in prezent in cariera ta;

unde ai gresit in trecut la job si felul in care ai reusit sa rezolvi situatia dificila sau ce ai invatat din aceasta;

ce poti sa oferi companiei la care speri sa te angajezi, in ceea ce priveste noul tau rol;

exemple de reusite concrete, care pot fi dovedite si masurate la locurile de munca anterioare;

ce pareri au avut mentorii tai sau angajatorii din trecut despre performanta si pasiunea de care ai dat dovada la munca;

detalii despre calificarile pe care le ai sau cursurile online pe care le-ai urmat de-a lungul timpului.

Insa un astfel de pas vine cu riscuri si provocari, iar tu trebuie sa fii pregatit pentru tot ceea ce implica acestea. Lipsa experientei este unul dintre motivele pentru care cautarile nu vor duce la rezultate din primul moment, dar acest lucru nu trebuie sa te impiedice sa faci tot posibilul pentru a reusi. Iata cateva dintre aspectele de aplicat intr-o situatie de acest fel:Chiar daca nu ai mai activat in domeniul in care vrei sa aplici, experienta anterioara este un plus, iar abilitatile pe care le-ai invatat de-a lungul timpului iti vor fi mereu de folos in campul muncii. Incepe prin a lista in CV-ul tau toate detaliile importante de la joburile anterioare. Fa o lista separata cu programe, platforme, skill-uri speciale pe care le detii si pe care le stapanesti in totalitate. Acestea vor atrage atentia oricarui angajator, prin prisma dorintei tale de a invata si de a evolua, indiferent de domeniu. De asemenea, o mare parte dintre locurile de munca iti ofera posibilitatea sau chiar necesita redactarea unei scrisori de intentii. Aceasta trebuie sa cuprinda la baza motivatia care sta in spatele aplicarii tale la jobul respectiv si cat mai multe detalii despre ceea ce poti aduce tu valoros in companie. Vezi opentru a reusi sa fii cat mai concis si sa te asiguri ca incluzi cele mai pretioase detalii pentru viitorul angajator.In ultima perioada, interviurile s-au desfasurat prin conferinte video, dar exista angajatori care te pot chema la sediul firmei pentru o discutie fata in fata. Indiferent de mediul si felul in care se va desfasura interviul, trebuie sa fii pregatit sa dezvolti detaliile prezentate pana in momentul respectiv in CV si in scrisoarea de intentie. Ce trebuie sa pregatesti:Un interviu cat mai reusit iti creste sansa de a fi acceptat la un job intr-un domeniu nou, in special daca reusesti sa convingi angajatorul ca vrei sa urmezi si sa ramai pe noua cale pe care o alegi pentru tine.Viitorul angajator sau managerul nu va dori sa auda doar despre ceea ce ai facut in trecut, ci si cum urmeaza sa actionezi in viitor. Tine cont de lista de responsabilitati si cerinte inclusa de angajator in descrierea postului la care aplici. Aceasta iti ofera un exemplu clar despre ceea ce asteapta acestia de la persoana pe care o vor angaja si ce aspecte trebuie sa bifeze pentru a fi considerata perfecta pentru rol. Este esential sa reusesti sa faci o legatura intre ceea ce ai invatat pana acum si lucrurile pe care noul angajator le cere de la cei care aplica pe pozitia libera. De asemenea, daca ai abilitati speciale si hobby-uri pe care le-ai transformat intr-o adevarata pasiune, nu ezita sa vorbesti despre acestea sau sa le mentionezi in CV si in scrisoarea de intentie. Cand schimbi in totalitate domeniul in care activezi, este important sa atragi atentia celui care iti analizeaza CV-ul sau pe a celui care participa la interviu.