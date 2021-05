De acest 1 mai luptati pentru un job sigur! LINK Academy ofera o reducere de pana la 740Euro la scolarizarea pentru cele mai bine platite joburi in IT

Acesta este scopul companiei LINK Academy care organizeaza o campanie mare de 1 Mai oferindu-va posibilitatea sa obtineti o reducere de pana la 740 euro la scolarizarea de un an pentru cele mai cautate joburi in IT.Majoritatea angajatilor sarbatoresc ziua muncii luptandu-se sa obtina un job, sa aiba un salariu care sa le ofere un trai decent si sa lucreze in conditii normale.Totusi, exista o clasa muncitoare care nu trebuie sa lupte pentru drepturile sale, nici macar acum cand pandemia a creat o criza a locurilor de munca. Cei care au inteles ca viitorul este in tehnologia informatiei si s-au alaturat clasei muncitoare IT, nu doar ca nu trebuie sa-si faca griji pentru un job, ci au luxul de a alege unde si pentru ce salariu vor lucra.Sectorul IT este una din putinele ramuri ale industriei pe care criza nu a afectat-o aproape deloc, iar numarul locurilor de munca si cererea de angajati de calitate este in crestere. De aceea, LINK Academy va transmite: "Nu lasati acest 1 Mai sa treaca doar sub semnul mancarii, bauturii si odihnei. De 1 Mai schimbati-va viata si cariera!"Marea campanie de 1 Mai de la LINK Academy se desfasoara in perioada 1-7 mai si va ofera inscrierea cu o reducere de 740 euro la cea mai moderna scolarizare in IT de un an. Voi trebuie doar sa alegeti departamentul care corespunde cel mai bine intereselor voastre din urmatoarele 6: Programare, Design si multimedia, Administratie, IT business, Design 3D si CAD sau Dezvoltarea aplicatiilor mobile.Pe langa abilitatile de IT care va pregatesc pentru o cariera profitabila, LINK Academy va ofera si sansa sa obtineti experienta de munca atat de necesara inca din perioada scolarizarii prin programe educationale gratuite precum DesignStudio, ProgrammingFactory etc.In plus, aveti ocazia sa intrati in contact cu cei mai buni angajatori prin intermediul Centrului pentru Dezvoltarea Carierei si sa va gasiti foarte repede un job.Pentru o cariera de succes si posibilitatea de a lucra in companii straine, LINK Academy asigura cursantilor sai si cursuri gratuite de limba engleza si germana. Daca in timpul scolarizarii intampinati orice fel de problema, Consilierul pentru ajutor in studiu va sta la dispozitie. Cu ajutorul aplicatiilor LINK Academy Android si iOS puteti invata de oriunde.Puteti sa obtineti cunostintele practice necesare inceperii unei cariere in IT asa cum va convine cel mai mult - in salile de clasa LINK Academy dotate cu cel mai modern echipament sau online, prin intermediul platformei pentru studiu la distanta Aceasta platforma va permite sa parcurgeti materia online, sa urmariti cursurile, sa comunicati cu profesorii si colegii si sa va bucurati de aceleasi conditii de scolarizare ca si cursantii care urmeaza cursurile in clasa, dar de oriunde v-ati afla. Ambele modele de scolarizare va ofera expertiza si sanse egale sa obtineti unul din numeroasele certificate IT recunoscute pe plan international, ca Oracle, Zend, Autodesk, Adobe, Microsoft etc. Aceste certificate vor reprezenta dovada oficiala a cunostintelor pe care le-ati dobandit. Oferta de 1 Mai de la LINK Academy se desfasoara in perioada 1-7 mai, iar numarul cursantilor care vor putea sa obtina reducerea de pana la 740 euro la inscriere este limitat. LINK Academy mentioneaza ca locurile libere vor fi ocupate in ordinea sosirii inscrierilor si ca toti cei interesati trebuie sa se inscrie din timp daca vor sa-si rezerve un loc.Daca vreti sa va incepeti educatia in IT la LINK Academy, si sa sarbatoriti urmatorul 1 Mai ca un expert foarte bine platit, accesati aceasta pagina