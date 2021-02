Citu, despre scandalul de la "Apele Romane". "Nu a luat nimeni decizia de a-l concedia pe domnul respectiv in acest moment"

"Inteleg ca a fost o reorganizare anul trecut, in luna noiembrie, nu stiu cum a fost facuta, prin care a fost desfintat postul. I s-a oferit alt post, nu l-a acceptat. Am vorbit cu domnul ministru Tanczos Barna sa vedem daca gasim o solutie in discutiile cu domnul respectiv.Dar nu a fost acum dat afara. Si este o informatie pe care vreau sa o corectez in spatiul piublic. Nu a luat nimeni decizia de a-l concedia pe domnul respectiv, in acest moment. Decizia a fost luata anul trecut prin reorganizare.Dar domnul ministru Tanczos Barna este in legatura si vom afla mai multe in perioada urmatoare", a precizat Florin Citu Premierul a mai precizat ca pentru restul cazurilor a trimis corpul de control si nu se va opri aici."Am spus foarte clar. In acest mandat oprim nepotismul, oprim conflictul de interese. dar nu le putem face peste noapte. Ati vazut ca imediat cum avem un caz reaztionez si vom avea si masuri", a mai spus premierul.De altfel, Administratia Nationala "Apele Romane" a transmis ca inginerul care s-a opus angajarii chelneritei in Administratia Bazinala de Apa (ABA) Prut-Barlad a refuzat postul de director tehnic , iar incepand cu data de 9 februarie el nu mai lucreaza in institutie."In urma refuzului repetat de a semna documentele de incadrare pe postul oferit de director tehnic, incepand de astazi (marti - n.r.), 9 februarie, domnul Musteata Gabi nu mai este angajat in cadrul Administratiei Bazinale de Apa (ABA) Prut-Barlad. Relatiile contractuale de munca cu angajatorul au incetat conform prevederilor legale", se arata in comunicatul emis de Administratia Nationala "Apele Romane". Fosta chelnerita angajata inginer la Administratia Bazinala de Apa Prut-Barlad, prezentata intr-o investigatie Recorder, si-a dat demisia.Procurorii Directiei Nationale Anticoruptie au descins miercuri, 3 februarie, la sediul Administratiei Nationale "Apele Romane" (ANAR) , dupa dezvaluirile jurnalistilor de la Recorder ce au aratat modul in care o chelnerita a fost numita pe post de inginer.