Numarul somerilor din luna martie a ajuns la 464.000, in scadere cu 3% fata de luna trecuta. Care sunt categoriile de varsta cele mai afectate

Aceleasi date mai arata ca numarul somerilor (in varsta de 15-74 ani) estimat pentru luna martie a anului 2021 a fost de 464.000 de persoane, in scadere cu 14.000 de persoane fata de luna anterioara."In luna martie 2021, rata somajului in forma ajustata sezonier a fost de 5,5%. Rata somajului in luna martie 2021 a scazut cu 0,2 puncte procentuale fata de cea inregistrata in luna precedenta (5,7%)", arata INS.Pentru persoanele adulte (25-74 ani), rata somajului a fost estimata la 4,4% pentru luna martie 2021 (4,6% in cazul barbatilor si 4,2% in cel al femeilor). Numarul somerilor in varsta de 25-74 ani reprezenta 75,1% din numarul total al somerilor estimat pentru luna martie 2021.Rata somajului la barbati a fost cu 0,5 puncte procentuale mai mare decat la femei. Numarul somerilor (in varsta de 15-74 ani) estimat pentru luna martie a anului 2021 a fost de 464.000 de persoane, in scadere fata de luna precedenta (478.000 de persoane), potrivit INS."Incepand cu anul 2021 metodologia Anchetei fortei de munca in gospodarii (sursa primara a datelor din acest comunicat) a fost revizuita pentru a raspunde cerintelor noilor regulamente europene intrate in vigoare incepand cu 1 ianuarie 2021. Aceste modificari genereaza un impact sesizabil asupra estimatiilor - in special asupra numarului populatiei ocupate (si implicit asupra numarului populatiei active - care este numitorul indicatorului "rata somajului"). Din acest motiv datele provizorii publicate pentru lunile ianuarie - martie 2021 nu sunt comparabile cu cele publicate pentru perioadele anterioare", se mai arata in comunicatul transmis de INS.