Ne vom mai intoarce la birouri cand se termina pandemia? "Munca de acasa poate dilua atasamentul fata de companie"

Conform unui studiu din Marea Britanie, numarul barbatilor care vor sa revina in cladirile "de sticla" din zonele industriale este mai mare fata de cel al femeilor.Un sondaj realizat recent in Marea Britanie, la care au participat 2.300 de patroni, manageri si angajati, a aratat ca 69% dintre mame doresc sa lucreze de acasa cel putin o data pe saptamana dupa pandemie, comparativ cu doar 56% dintre tati, arata BBC Astfel, in acest mod, birourile ar putea deveni din ce in ce mai dominate de barbati, este concluzia studiului.In Romania ar putea fi aplicabil acest lucru? Politologul Cristian Hrituc spune ca situatia este diferita la noi, pentru ca suntem un popor latin, mai predispus la socializare. Astfel ca si femeile vor prefera sa lucreze de la birou, alaturi de colegi, mai degraba decat sa stea in fata unui laptop acasa.Desi inca nu avem un studiu in acest sens, politologul apreciaza ca poporul roman are o cultura diferita fata de cel britanic si atat barbatii cat si femeile vor dori, in mod egal, la birou."Nu cred ca va fi vorba despre acelasi fenomen in Romania, pentru ca aici este vorba si despre alta cultura, despre alta mentalitate. In Marea Britanie sunt mult mai digitalizati decat noi. Este greu de spus daca se va pastra si la noi acest trend ca femeile sa lucreze mai mult de acasa.In Marea Britanie putem vorbi despre alta cultura organizationala, de alta mentalitate. Nu exclud ca si la noi sa se intample acest lucru, insa noi suntem latini, ne place sa socializam mai mult", a explicat Cristian Hrituc pentru Ziare.com."Mentalitatea romanului este mult diferita de cea a englezului si, din nevoia aceasta de socializare, am putea avea un procent foarte mic al romanilor care vor sa lucreze de acasa.Cel mai probabil angajatii vor vrea sa se intoarca la lucru, fizic, in birouri, pentru ca, daca este sa ne gandim, in multe cazuri, apartamentele mici din Romania nu ofera destula intimitate pentru a lucra de acasa.Este greu sa lucrezi intr-un apartament cu doua camere, daca este o familie formata din trei persoane, doi adulti si un copil", a mai explicat politologul.Cristian Hrituc a mai precizat ca trebuie avut in vedere si faptul ca unii manageri ar dori mai degraba sa isi vada angajatii fizic la birou."In plus, trebuie sa avem in vedere doua aspecte, in ceea ce priveste situatia din Romania. Pe de o parte, vor fi companiile mari care isi vor da seama ca isi reduc costurile si vor merge si pe acest sistem al muncii de acasa si firmele ale caror patroni considera ca daca vor veni angajatii la birou, ii tin mai bine sub control", a mai arata Cristian Hrituc.In analiza publicata de BBC se mai precizeaza ca, desi este putin probabil ca angajatii din birouri sa fie doar barbati, cifrele indica un posibil scenariu in care femeile ar putea cu adevarat sa ocupe relativ putine birouri.Acest scenariu ar putea intensifica inegalitatea de gen in intregul spectru prin consolidarea rolurilor interne si blocarea potentialului de castig al femeilor si a perspectivelor de avansare in cariera - multe dintre acestea fiind corelate pozitiv cu munca personala.Desi exista cu siguranta beneficii in a oferi optiuni flexibile lucratorilor care isi pot face treaba de acasa, exista si riscul de a largi diferenta de gen de lunga durata in treburile casnice si responsabilitatile de ingrijire, care a fost deja agravata de pandemia de Covid-19. Intelegerea provocarilor viitoare poate ajuta la atenuarea efectelor nocive ale unui dezechilibru de gen post-pandemic la locul de munca si acasa.In timp ce munca domestica neremunerata a fost intotdeauna o bariera in calea avansarii femeilor la locul de munca, pandemia de Covid-19 a agravat situatia. Studii recente efectuate asupra gospodariilor britanice si americane au aratat ca femeile care lucreaza au continuat sa asigure cea mai mare parte a poverii de ingrijire a copiilor si a gospodariilor in timpul pandemiei, iar mai multe mame muncitoare decat tati si-au redus sau si-au adaptat programul de lucru pentru a se dedica ingrijirii copiilor.Cu toate acestea, pentru multe femei care lucreaza de la distanta situatia nu este la fel de simpla ca intoarcerea la birou de indata ce apare aceasta optiune.Avand in vedere ponderea disproportionata a femeilor in responsabilitatile familiale, este logic ca sunt atrase in mod deosebit de beneficiile muncii la distanta, cum ar fi mai putin timp de naveta si un program mai flexibil.Analistii britanici considera ca desi este atractiva munca de acasa, aceasta vine cu un cost profesional pentru femei, care deja raman in urma fata de barbati in valori esentiale in cariera, cum ar fi salariul si reprezentarea conducerii - o discrepanta care probabil va creste daca barbatii depasesc numarul femeilor din birou."Munca de acasa poate dilua prezenta cuiva la locul de munca si atasamentul fata de companie prin limitarea interactiunilor si impiedicarea invatarii, colaborarii si creativitatii", spune Claudia Hupkau, profesor asistent de economie la CUNEF, Madrid, si Barbara Petrongolo, profesor de economie la Universitatea din Oxford, care au cercetat impreuna impactul Covid-19 asupra rolurilor de gen."O alta intrebare este in ce masura posturile de profil vor fi realizabile de acasa", mai arata specialistii.Analistii considera ca, dacase intorc la birou mai multi barbati decat femei, perspectivele de cariera ale femeilor vor primi fara indoiala o lovitura.Si asta pentru ca este probabil ca barbatii care se intorc la birou sa prezinte performante si recunoastere la locul de munca mai ridicate, decizii HR mai favorabile, cum ar fi promovari, mai multe interactiuni sociale, mai multa influenta si putere decat femeile care lucreaza de acasa.Daca mai multi barbati beneficiaza de avantajele carierei de a reveni la birou, in timp ce mai multe cariere ale femeilor sufera pentru ca lucreaza de acasa, am putea vedea un joc dinamic care are o asemanare stranie cu un fenomen consacrat cunoscut sub numele de "cresterea paternitatii si pedeapsa maternitatii",a explciat Annelise Thim, managerul responsabilizarii femeilor la BSR (Business for Social Responsibility), care a cercetat barierele din calea abilitarii economice a femeilor."Cand barbatii devin tati, salariul lor creste din cauza prejudecatii de gen, angajatorii considerandu-i ca fiind mai de incredere, iar tatii pot lucra ore mai lungi dupa ce au avut copii", explica Thim."Pe de alta parte, femeile experimenteaza o scadere a potentialului lor de castig - cel mai pronuntat pentru femeile de culoare cu venituri mici", a mai spus Thim.Expertii subliniaza insa ca responsabilitatea revine in mare parte organizatiilor pentru a reduce fortele care contribuie la o diferenta intre sexe.Strategiile eficiente ar putea include impunerea unei politici uniforme in care toti angajatii sa ia un numar egal de zile de lucru de acasa, oferind mai multe optiuni de ingrijire a copiilor la locul de munca si facilitand coeziunea si increderea in randul lucratorilor indepartati si de la birou.