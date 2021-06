O mare companie aeriana angajeaza stewardese si insotitori de bord. Care trebuie sa fie profilul candidatilor

Potrivit unui comunicat al Ryanair Holdings, angajatii vor beneficia de un "salariu extrem de competitiv", caruia i se vor adauga si o serie de beneficii de calatorie, cum ar fi reduceri consistente de pret la bilete de avion.De asemenea, cei care isi doresc sa lucreze la bordul aeronavelor Ryanair vor beneficia si de cursuri gratuite de instruire atat in Bucuresti, cat si in alte locatii europene.Recrutarea candidatilor se face in baza unei cereri online , iar interviurile vor fi facute de catre recrutori cu experienta ai companiei. Posturile sunt fie permanente, fie sezoniere.Candidatii trebuie sa indeplineasca o serie de cerinte, intre care: sa aiba buletin european, sa aiba inaltimea de minimum 1,57 m si maximum 1,88 m, sa stie sa inoate, sa fie joviali, flexibili si muncitori , sa poata lucra in ture si, evident, sa vorbeasca fluent limba engleza.