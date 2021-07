Top regiuni din România cu cele mai mari salarii și cele mai scăzute. Care sunt cele mai căutate meserii

Regiunea geografică nu garantează un venit crescut

Peste jumatate de milion de romani castiga peste o mie de euro net pe luna

Pe aceast subiect, una dintre cele mai cunoscute companii de recrutare a lansat un comparator de salarii cu peste 130.000 de date salariale. Aflăm, pe această cale, că cele mai mari câştiguri nete sunt în Bucureşti-Ilfov, Timiş şi Cluj, unde există şi cel mai mare interes din partea candidaţilor pentru transparentizarea salariilor.Astfel, Bucureşti-Ilfov se află pe primul loc în topul celor mai bine plătite regiuni ale ţării, cu un venit mediu lunar de 4.500 lei net, în timp ce judeţele Timiş şi Cluj prind vant în pupă si au salarii medii nete de 3.500 lei. La pol opus, Vrancea, Vaslui şi Dolj sunt judeţele cu cele mai mici salarii medii, acestea depăşind uşor 2.500 lei net.„După un 2020 cu plafonări sau chiar scăderi salariale, e necesară din nou discuția despre venituri transparente într-un an de revenire ca 2021, când angajările sunt din nou la nivelul pre-pandemic. Prin Salario încercăm să încurajăm cât mai multe companii să ni se alăture în acest demers al transparenței salariale, model abordat deja cu succes de țările nordice”, explică Bogdan Badea, CEO eJobs România.Cele mai mari salarii nete lunare introduse în comparatorul de salarii depăşesc 22.000 lei şi vizează funcţii de management ca Director General, Manager de Vânzări sau Director Economic.Cele mai bine plătite domenii sunt IT Software, Achiziţii şi IT Hardware. La celălalt capăt al clasamentului, cel mai slab plătiţi sunt românii care lucrează în Au pair/Baby sitting/ Curăţenie, Confecţii şi Office/Back-office/Secretariat.Totodată, Economist, Inginer de proiectare, Asistent Manager, Inginer Software şi Programator Java sunt poziţiile pentru ale căror salarii românii manifestă cel mai mare interes, fiecare dintre acestea având peste 2.000 de căutări în baza de date salariale.„Datele ne arată că transparenţa salarială aduce cu sine numai beneficii de ambele părţi, şi pentru angajaţi, şi pentru angajatori . Astfel, anunţurile de recrutare care afişează salariul atrag cu 40% mai mulţi candidaţi relevanţi, deci ajută companiile să-şi eficientizeze procesele de recrutare”, a mai declarat Bogdan Badea, CEO eJobs România.Cele mai mari salarii sunt plătite în București. Aici sunt peste 127.000 de români care câștigă lunar peste 10.000 de lei brut. Salarii mari sunt câștigate și în județele Cluj și Timiș. Aici, potrivit datelor oficiale, peste 35.000 de angajați au astfel de salarii. Topul este completat de Ilfov și Iași.Regiunea geografică nu garantează un venit crescut. Așa se face că județe învecinate pot fi un reper atât pentru venituri mari, cât și pentru venituri mici. Acest lucru este influențat și de numărul angajaților. Județele Iași și Vaslui sunt cele mai bune exemple, dar nu singurele. În Iași sunt peste 7.000 de angajați care câștigă peste 10.000 de lei lunar, în timp ce în Vaslui sunt de 13 ori mai puțini români cu astfel de salarii.La finalul lunii februarie, aproape 237.000 de români câștigau lunar un salariu brut de 10.000 de lei, potrivit datelor Inspecției Muncii, obținute de Ziarul Financiar. Aceleași cifre mai arată că un astfel de salariu este regăsit în doar 4% din totalul contractelor de muncă înregistrate în România.Peste jumatate de milion de romani castiga lunar mai bine de o mie de euro. Cei mai multi dintre acestia lucreaza in administratia publica, in IT si in banci. Lucratori din 12 sectoare de activitate castiga peste o mie de euro pe luna, iar numarul lor a crescut de aproape sase ori in ultimii cinci ani.In total, potrivit Institutului National de Statistica, 540.000 de persoane, castiga salarii de cel putin 1.000 de euro net pe luna.Cei mai multi dintre acesti angajati cu salarii de peste 1.000 de euro net lucreaza in administratie publica (39%), servicii IT (27%), banci (12%) si productia de energie electrica si termica (10%).INS a mai aratat recent ca in luna mai 2021, salariul mediu net a fost de 3492 lei, cu 69 lei (-1,9%) mai mic decat in luna aprilie 2021.