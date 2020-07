Un moldovean candideaza pentru functia de director general al Organizatiei Mondiale a Comertului

In lunile urmatoare, delegatii din cele 164 de state membre ale OMC il vor alege pe cel de-al saptelea director general al organizatiei cu sediul la Geneva.Din totalul candidatilor, trei sunt femei, iar doua sunt originare din Africa. Au fost nominalizati: Mohammad Maziad Al-Tuwaijri (Arabia Saudita), Liam Fox (Scotia), Ngozi Okonjo-Iweala (Nigeria), Abdel-Hamid Mamdouh (Egipt), Amina Chawahir Mohamed Jibril (Kenya), Jesus Seade Kuri (Mexic), Tudor Ulianovschi (Republica Moldova) si Yoo Myung-hee (Coreea de Sud).Tudor Ulianovschi este cel mai tanar candidat, are 37 de ani, si a fost ministru de Externe intre 2018 si 2019 si reprezentant al tarii la OMC.Jesus Seade Kuri, in varsta de 74 de ani, este cel mai varstnic candidat. El a fost negociatorul sef al Mexicului in timpul infiintarii OMC. Un punct slab in aceasta cursa il reprezinta faptul ca nu a detinut vreodata o functie ministeriala, scrie Bloomberg.Actualul sef al OMC, Roberto Azavedo, se va retrage pe 31 august, cu un an inainte ca cel de-al doilea mandat de patru ani al lui sa expire.Succesorul sau va avea o serie de atributii extraordinare. Prioritare vor fi reconstruirea increderii si a credibilitatii organizatiei, repornirea agendei de negocieri si refacerea sistemului de solutionare a disputelor. Toate acestea, pe fondul pandemiei, a recesiunii, a luptei SUA - China pentru suprematia comerciala si a sezonului alegerilor prezidentiale din SUA. Brexitul ameninta, de asemenea, sa adauge instabilitate.