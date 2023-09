Suma uriașă câștigată de un tânăr într-un an, după ce a lucrat în două locuri, concomitent: "Este un loc de muncă secret despre care oamenii nu știu prea mult"

Un tânăr în vârstă de 31 de ani a mărturisit că a avut două joburi cu normă întreagă și a câștigat 211.000 de dolari pe an.

Slujba și venitul său au fost verificate de către Insider.

"Am început să lucrez simultan la ambele slujbe"

"M-am mutat în Midwest din Downey, California, chiar înainte de pandemie, deoarece costul vieții în Los Angeles era astronomic. Sunt analist de asigurare a calității (QA) și, chiar dacă slujba mea din LA era la doar 15 mile distanță, timpul petrecut în trafic era aproape de două ore într-o singură direcție.

În momentul în care am ajuns în Dakota de Nord, am fost mai fericit. În iulie 2021, am fost angajat de o companie de recrutare IT și dezvoltare personalizată de software. Două luni mai târziu, am obținut o a doua slujbă cu normă întreagă la GreatAmerican Financial Services. Aici am început să lucrez simultan la ambele slujbe.

La apogeul carierei mele cu dublă ocupare, câștigam 211.200 de dolari pe an, mai mult decât mi-am imaginat vreodată pentru mine."

"Am sfătuit mulți oameni să se implice în această industrie"

"Am găsit prima mea slujbă de analist de asigurare a calității (QA) pe Craigslist, în 2014. Anunțul spunea: "Fii plătit pentru a juca jocuri video," și, la momentul respectiv, nici măcar nu știam ce înseamnă QA. După ce am fost contractat să lucrez pentru compania de jocuri video, am devenit un susținător fervent al industriei QA.

Misiunea unui analist de asigurare a calității (QA) este să se asigure că produsele funcționează. Companiile au un set minim de cerințe care trebuie îndeplinite înainte de a-și lansa produsul, și este responsabilitatea analistului de asigurare a calității să testeze produsul în funcție de aceste cerințe și să raporteze orice probleme găsite.

Am sfătuit mulți oameni să se implice în această industrie, în loc să lucreze în vânzări cu amănuntul sau în fast-food. Nu aveam nevoie de experiență pentru a începe, și există oportunități de câștig foarte bune. Este un loc de muncă secret despre care oamenii nu știu prea mult.

Atunci când aveam două slujbe simultan, câștigam 45 de dolari pe oră la una dintre ele și 65 de dolari pe oră la cealaltă."

"Am considerat că pot gestiona o a doua slujbă cu normă întreagă"

"Prima mea slujbă de analist de asigurare a calității (QA) în Dakota de Nord mă ținea ocupat, dar aveam destul timp liber deoarece era la vârful perioadei de izolare, iar eu stăteam doar acasă. Pentru a-mi pune la încercare setul de abilități, am acceptat o a doua slujbă.

Când m-a angajat a doua slujbă, am lucrat cu normă întreagă la ambele companii timp de aproximativ cinci luni. După ce primul meu contract s-a încheiat în februarie 2022, am luat o a treia slujbă la First Republic Bank."

"Am fost sincer cu toți angajatorii mei"

"Le-am spus: "Voi lucra la două slujbe, dar asta nu va afecta calitatea muncii mele." Le-am comunicat că vreau să-mi dezvolt setul de abilități și să economisesc pentru un avans pentru casa pe care o dețin acum.

A fost o sarcină de muncă grea, dar gestionabilă, deoarece slujba mea de QA la GreatAmerica era un rol hibrid cu teste atât automate, cât și manuale. La First Republic Bank, m-am concentrat pe automatizare.

Partea cea mai solicitantă a fost în prima etapă, în timpul configurării inițiale a slujbei mele la bancă. După aceea, trebuia doar să monitorizez programul în mod regulat pentru a mă asigura că totul funcționează bine și să fac ajustări dacă era necesar. Singura dificultate cu care m-am confruntat a fost programarea întâlnirilor, pe care uneori trebuia să le aranjez, dar întotdeauna am înregistrat opt ore de muncă pentru fiecare slujbă."

"Sună ca mult când spun că lucram 16 ore pe zi, dar nu este așa"

"Nu durează atât de mult timp pe cât crezi, datorită automatizării. De exemplu, într-o zi obișnuită, aș fi putut începe cu întâlniri consecutive pentru fiecare slujbă, ceea ce ar fi durat o oră. După aceea, aș fi putut să rulez o automatizare de două ore; să o monitorizez simplu pentru a mă asigura că rulează fără probleme. În același timp, aș putea înregistra două ore de teste manuale pentru un alt proiect.

Datorită faptului că analiștii de asigurare a calității lucrează în echipe, unele zile pot avea sarcini de lucru foarte ușoare, ceea ce face ușor să îndeplinim mai multe taskuri", a declarat tânărul pentru businessinsider.com.

"Principalul dezavantaj al dublei ocupări constă în lipsa vieții sociale"

"Acest lucru nu a avut atât de multă importanță în timpul pandemiei, dar după ce ambele contracte mi-au expirat anul acesta, mă bucur de o mai bună echilibrare între viața personală și cea profesională. Great America și-a dizolvat echipa în ianuarie, iar în februarie am fost concediat de la First Republic din cauza falimentului băncii.

Eram foarte stresat din cauza situației financiare, deoarece tocmai cumpărasem o casă și nu mă așteptam să pierd ambele slujbe în decurs de o lună. La sfârșitul lunii martie, am găsit un alt post ca inginer de automatizare QA și mă bucur de o mai bună echilibrare între viața personală și cea profesională având doar această slujbă.

În plus, am înființat ForgeQA, o companie de recrutare care își propune să aducă mai multă vizibilitate industriei QA și să trateze analiștii de asigurare a calității așa cum aș vrea să fiu tratat. Dar după ce am lucrat cu normă întreagă la două slujbe timp de aproximativ doi ani, câștig suficient de bine încât să nu mai am nevoie să lucrez la două slujbe cu normă întreagă."

