România prezentată la superlativ de televiziunea americană CNN, într-un top al celor mai bune locuri de vizitat în 2025. Orașele recomandate

CNN Travel a publicat un articol intitulat "Where to go in 2025: The best places to visit", în care recomandă 25 de destinații deosebite pentru anul 2025. România este prezentată la superlativ, ca o destinație care oferă de toate și se apropie să aibă acel aer de „neexplorat”.

„Nu mai sunt multe locuri în Europa care să păstreze acea atmosferă neexplorată, dar România se apropie destul de mult. Este un dar în zilele noastre, în era turismului de masă — pentru că aceasta este o țară care are totul, de la stațiunile de pe litoralul Mării Negre până la frumusețea uluitoare a Munților Carpați”, arată jurnaliștii americani.

Articolul notează și atracțiile bine cunoscute, dar încurajează și explorarea altor destinații: “Da, există legenda lui Dracula la Castelul Bran, dar pentru alte atracții gotice medievale din Transilvania și dincolo de aceasta, încearcă Timișoara, Cluj Napoca, Sibiu, Brașov și Sebeș. Capitala București are un Centru Vechi fermecător, acum un pic suprasaturat cu baruri și restaurante pentru turiști, dar istoria recentă a orașului este încă un punct major de atracție. Excesul uluitor al fostei locuințe luxoase a dictatorului din perioada comunistă, Nicolae Ceaușescu, și al vastului său Palat al Parlamentului (cea mai grea clădire din lume) merită să fie explorate”, mai scriu jurnaliștii.

CNN recomandă explorarea prin traseul Via Transilvanica. „Un trecut mai idilic poate fi descoperit încă în satele românești. Probabil nu există o modalitate mai bună de a explora acest aspect decât prin noul traseu Via Transilvanica, un drum de drumeție de 1.400 de kilometri care traversează peisaje rurale și sate ce par suspendate în timp”, se mai articol.

