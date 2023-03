Locuri interzise din lume, pe care oamenii nu au voie să le viziteze. Cum se explică situațiile ciudate

Oamenii își imaginează că se pot duce oriunde doresc în această lume dacă își doresc și au resursele necesare, însă puțini știu că pe planetă există locuri interzise, unde nimeni nu are voie să pună piciorul.

Sigur, există motive în spatele acestei decizii, dar situațiile sunt în continuare ciudate și învăluite în mister.

1. Peșterile Lascaux, Franța

Peștera Lascaux din Franța este o bijuterie de preț pentru arheologii din întreaga lume. Acolo există picturi preistorice care datează de acum cel puțin 17.300 de ani. Aceste picturi înfățișează animale precum vite, cerbi, zimbri și multe altele. Din păcate, accesul în peșteră este interzis publicului din 1963 pentru că arheologii au ajuns la concluzia că apropierea oamenilor ar putea ruina opera de artă antică, conform pickyourtrail.com.

2. Insula North Sentinel, India

Insula North Sentinel, care face parte din lanțul Andaman, este unul dintre locurile interzise din lume. Este locul în care locuiește tribul Sentinelese. Oamenii care ocupă insula apelează adesea la violență pentru a-și menține izolarea. Tribul Sentinelese există pe insulă de mai bine de 50.000 de ani, conform guvernului indian. Accesul pe această insulă este strict interzis oricărui vizitator de orice fel deoarece este considerat un loc foarte periculos.

3. Insula Surtsey, Islanda

Surtsey este o mică insulă situată într-un arhipelag de pe coasta de sud a Islandei. A fost creat ca urmare a unei explozii vulcanice care a continuat timp de patru ani. Surtsey este, de asemenea, cunoscută la nivel global pentru că este cea mai nouă insulă de pe glob. În acest moment, doar câțiva oameni de știință și geologi au accesul permis. Decizia a fost luată deoarece intruziunea umană ar putea deranja secvența ecologică care se desfășoară pe insulă în prezent.

4. Marele Altar Ise, Japonia

Marele Altar Ise este unul dintre cele mai scumpe temple din Japonia datorită măreției sale arhitecturale. Pentru a păstra tradițiile care datează din secolul al VIII-lea, acest templu este reconstruit o dată la 20 de ani. Acesta este motivul pentru care acest templu este atât de scump. Doar membrilor familiei regale li se acordă acces la această prestigioasă reprezentare antică sacră pentru japonezi.

5. Insula North Brother, Statele Unite ale Americii

Insula North Brother este una dintre cele mai faimoase insule pustii din Statele Unite ale Americii. A servit anterior ca spital de carantină și este locul în care a fost găzduită Typhoid Mary. I s-a dat acest nume deoarece femeia a fost recunoscută ca fiind primul american care a luat febra tifoidă mortală. Ulterior, această unitate a devenit un centru de reabilitare pentru dependenții de droguri. În prezent, North Brother Island funcționează ca un sanctuar de păsări și este închisă definitiv pentru oamenii de rând.

6. Dulce Base, Statele Unite ale Americii

Dulce este un orășel liniștit situat aproape de granița cu Colorado din New Mexico. Acest orășel liniștit funcționează ca un laborator subteran unde se desfășoară experimente ce ridică semne de întrebare. Are o populație mică, de 2.600 de nativi americani. Se spune că Dulce Base este un imens necunoscut. Acesta găzduiește tehnologii superioare și se fac încrucișări om-animal. Această bază are forțe de securitate extrem de stricte. Prin urmare, este cunoscut ca unul dintre locurile interzise din lume.

7. Mormântul lui Qin Shi Huang, China

Mausoleul primului împărat al Chinei, Qin Shi Huang, este ascuns adânc sub o piramidă de mai bine de 2.000 de ani. Mormântul este una dintre cele mai mari descoperiri din istoria Chinei, dar este încă un puzzle pentru istorici și arheologi. Interiorul mormântului este în mare parte încuiat. Se crede că acolo încă există numeroase lucruri nedescoperite pe care Qin Shi Huang le-a ascuns crezând că va avea nevoie de ele în viața de apoi. Pentru a respecta vechiul sit, guvernul chinez a decis să interzică orice excavare a mormântului lui Qin Shi Huang.

8. Doomsday Vault, Norvegia

Doomsday Vault este o bancă de semințe situată în mijlocul arhipelagului arctic Svalbard. Este o zonă protejată care păstrează o diversitate de semințe de plante. Este un proiect derulat pentru a păstra în siguranță semințele în cazul unui eveniment precum o apocalipsă sau o urgență la nivel mondial. Din fiecare colț din întreaga lume, cutii mari de semințe sunt livrate la Doomsday Vault pentru a le depozita pe termen lung.

9. Insula Șerpilor, Brazilia

Așa cum arată și numele, insula șerpilor este o insulă din Brazilia pe care trăiesc mii de șerpi otrăvitori. Niciun om nu îndrăznește să-și riște viața călcând pe Insula Șerpilor. Mai mult, este atât de periculoasă încât guvernul a interzis prin lege accesul pe insulă. Se estimează că pe insulă trăiesc aproape 4.000 de șerpi cu cap de lance de aur, adică o specie cunoscută ca fiind cea mai otrăvitoare de pe pământ.

