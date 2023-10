Dezamăgirea cruntă pe care o au bucureștenii când merg în Herăstrău, mai ales părinții cu copii. „E jalnic parcul. Unde acum este gol, erau leagăne”

În urmă cu mai bine de un an, zeci de locuri de joacă pentru copii din București erau închise de ANPC pe motiv că nu erau deloc sigure.

Spațiile de joacă au fost închise inclusiv în cele mai mari parcuri, în Herăstrău sau Cișmigiu.

În tot acest timp, deși în teorie erau închise, părinții mai mergeau cu copiii acolo. Asta deși autoritățile nu au reparat locurile de joacă nici după un an. Erau puse mici afișe prin care părinții erau informați că sunt închise și că își duc copiii acolo pe propria răspundere.

Însă acum părinții se plâng că nici măcar acolo nu mai pot merge cu cei mici pentru că, de exemplu din Parcul Herăstrău, au dispărut și puținele obiecte cu care se puteau juca cei mici.

„Au scos aproape toate leagănele din Herăstrău, și pe cele mai vechi și pe cele mai noi și nu au înlocuit cu nimic. Astfel încât nu mai au unde sa se joace copiii. E jalnic parcul acum”, a declarat o mămică pentru Ziare.com.

Femeia se întreabă de ce nu le înlocuiesc dacă acelea nu erau sigure și de ce nu se renovează locurile de joacă pentru ca cei care locuiesc în zonă să aibă unde să petreacă timpul cu cei mici.

„E de luni de zile dacă nu chiar ani acest semn...”, continuă mămica.

Aceasta se plânge și de aleile din Herăstrău.

„Astea sunt cele 2 variante care conectează lacul, în zona Elena Văcărescu, un bebeluș în căruț se trezește invariabil pe ambele”, povestește femeia.

Părinții spun că au nevoie de locuri de joacă în acea zonă.

„Unde acum este gol, erau leagăne, acum este pustiu și dezolant. A rămas doar Miramagica cu plata si pentru copii mai mari. Eu care am copilărit în Herăstrău, dar nu l-am văzut niciodată în halul acesta”, spune mămica.

„Iar asta e așa de 7 ani, au nivelat la un moment dat, dar a ajuns la fel”, spune femeia despre o alee din parc.

Ziare.com a trimis o solicitare Primăriei Municipiului București pentru a afla ce se întâmplă cu spațiile de joacă din Parcul Herăstrău și când vor fi redeschise.

„În anul 2022 in parcurile administrate de ALPAB au fost efectuate controale de către Autoritatea Naționalā pentru Protecţia Consumatorului pentru verificarea respectării prevederilor legale la locurile de joacă pentru copii. In urma acestor controale au fost constatate numeroase nereguli care puneau in pericol siguranța utilizatorilor. Drept urmare, pentru echipamentele deteriorate din cadrul locurilor de joacă din Parcul Herāstrău s-a procedat la eliminarea celor care prezintă un risc major in exploatare si care au o stare neconformă. Vă aducem la cunoștință faptul că, în urma controalelor efectuate de ANPC din cursul anului 2022, pentru aceste locuri de joacă s-a dispus închiderea temporară, iar pentru înștiințarea publicului larg ALPAB a împrejmuit cu bandă și a amplasat afișe de informare privind această închidere temporară în repetate rânduri, însā acestea au fost distruse sistematic”, au transmis reprezentanții PMB.

În ceea ce privește redeschiderea locurilor de joacă, reprezentanții instituției au transmis că este o licitație în curs de desfășurare.

„În ceea ce privește reabilitarea acestor obiective, în data de 20 Octombrie 2023 a fost publicat anunțul de participare în SEAP pentru achiziția de echipamente de joacă si fitness, clemente necesare amenajării unui număr de 30 de locuri de joacă din parcurile din administrarea subscrisei. Astfel, in cel mai scurt timp, după finalizarea procedurilor de achiziție si recepție, locurile de joacă vor fi schimbate cu echipamente care vor fi autorizate de ISCIR, in conformitate cu legislația in vigoare. Informația privind redeschiderea acestor locuri de joacă va fi transmisă către publicul larg și prin intermediul social-media”, se mai arată în răspuns.

Primăria mai transmite că există o propunere pentru elaborarea unui proiect de investiții de reabilitare peisagistică D Parcului Istoric Regele Mihai I, care va avea ca obiectiv amenajarea tuturor spațiilor verzi și aleilor din această locație.

Parcul Herăstrău este situat în partea de nord a Capitalei și este cel mai mare parc din București, cu o suprafață de aproximativ 110 hectare. Lacul Herăstrău are o suprafață de aproximativ 74 de hectare.

Ce a descoperit ANPC anul trecut

Locurile de joacă din șase mari parcuri bucureştene au fost închise după ce inspectorii ANPC au găsit echipamente uzate, rupte, cu bucăţi lipsă, cu urme masive de rugină.

În urma controalelor, Administraţia Lacuri, Parcuri şi Agrement Bucureşti a fost amendată cu 10.000 de lei. ”A te duce cu copilul în parc a devenit o acţiune de curaj”, afirmă Paul Anghel, director general ANPC.

”Comisariatul pentru Protecţia Consumatorilor Municipiul Bucureşti (CPCMB) a realizat, în data de 30 septembrie 2022, sub coordonarea directorului general al Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor (ANPC), Paul Anghel, o serie de acţiuni de control în 6 parcuri administrate de ALPAB (Administraţia Lacuri, Parcuri şi Agrement Bucureşti), instituţie aparţinând Primăriei Capitalei, pentru a verifica modul în care sunt respectate prevederile legii, în domeniu. Parcurile verificate sunt: Tineretului, Carol I, Cişmigiu, Izvor, Circului şi Herăstrău”, anunţă instituţia.

