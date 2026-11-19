Industria prelucrătoare, sănătatea și învățământul se numără printre domeniile cu cele mai multe posturi neocupate din România. Datele publicate joi, 19 noiembrie, de Institutul Național de Statistică (INS) arată însă că piața muncii oferă mai puține oportunități de angajare decât în aceeași perioadă a anului trecut.

„În trimestrul III 2026, numărul locurilor de muncă vacante a fost 27,3 mii, în creștere cu 0,8 mii față de trimestrul anterior. Rata locurilor de muncă vacante estimată pentru trimestrul III 2026 a fost 0,54%, în creștere cu 0,02 puncte procentuale față de trimestrul precedent. Comparativ cu același trimestru al anului 2025, numărul locurilor de muncă vacante a scăzut cu 4,3 mii, iar rata locurilor de muncă vacante a scăzut cu 0,08 puncte procentuale”, arată INS într-un comunicat de presă.

Domeniile în care sunt disponibile cele mai multe locuri de muncă

Industria prelucrătoare concentrează peste o cincime dintre posturile vacante la nivel național, respectiv 5.800. Aproximativ 26% dintre locurile de muncă neocupate se regăsesc în sectorul bugetar: 3.600 în sănătate și asistență socială, 2.100 în învățământ și 1.400 în administrația publică.

În raport cu numărul total de posturi, cele mai ridicate rate ale locurilor de muncă vacante au fost consemnate în sectorul financiar și al asigurărilor (1,09%), transport și depozitare (1,02%) și sănătate (0,94%).

Față de trimestrul anterior, în învățământ au fost înregistrate cu 1.100 mai multe posturi disponibile, iar în sănătate și asistență socială, cu 900. La polul opus se află construcțiile, cu 600 de locuri vacante mai puține.

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Ce angajați sunt cei mai căutați

Angajatorii au nevoie în special de specialiști în diverse domenii de activitate, categorie pentru care INS a identificat 8.300 de posturi vacante. Urmează lucrătorii din sectorul serviciilor, cu 4.000 de locuri disponibile, și muncitorii calificați, cu 3.300 de posturi.

Comparativ cu perioada iulie-septembrie 2025, numărul locurilor de muncă vacante a scăzut în majoritatea sectoarelor economice. Cele mai importante reduceri au fost înregistrate în administrația publică (1.500 de posturi), comerț (1.300) și construcții (1.000).

În schimb, sănătatea și învățământul au înregistrat creșteri anuale de 800, respectiv 700 de posturi vacante.

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