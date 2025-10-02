Generația Z nu va rămâne fără locuri de muncă din cauza Inteligenței Artificiale. Cele 3 meserii care vor fi și mai profitabile în viitor. Și nu-ți trebuie diplomă universitară

Generației Z i se spune încontinuu că șansele sale de a obține un loc de muncă sunt mici, deoarece Inteligența Artificială amenință locurile de muncă de nivel de bază. Dar, în realitate, spune Jensen Huang, CEO-ul Nvidia, există mii de locuri de muncă pentru tineri, datorită unei expansiuni accelerate a centrelor de date. Trebuie doar să fie dispuși să meargă la o școală profesională, scrie Fortune.

„Dacă ești electrician, instalator, tâmplar – vom avea nevoie de sute de mii dintre ei pentru a construi toate aceste fabrici”, a declarat Huang pentru Channel 4 News din Marea Britanie.

„Segmentul meșteșugurilor calificate din fiecare economie va cunoaște un boom. Va trebui să dublezi și să dublezi și să dublezi în fiecare an.”

Și Huang nu doar vorbește despre această nevoie - o susține cu bani.

Locurile de muncă în domeniul comerțului sunt la mare căutare în acest moment: Muncitorii din construcții pot câștiga peste 100.000 de dolari fără o diplomă universitară

Producătorul de cipuri a anunțat săptămâna trecută că investește 100 de miliarde de dolari în OpenAI pentru a ajuta la finanțarea dezvoltării centrelor de date bazate pe procesoarele AI de la Nvidia. La nivel de industrie, cheltuielile globale de capital pentru centrele de date sunt estimate să ajungă la 7 trilioane de dolari până în 2030, potrivit McKinsey.

Un singur centru de date de 22.000 de metri pătrați poate angaja până la 1.500 de muncitori în construcții în timpul ridicării sale - mulți dintre ei câștigând peste 100.000 de dolari, plus ore suplimentare - totul fără a fi necesară o diplomă universitară. Odată finalizat, aproximativ 50 de lucrători cu normă întreagă se ocupă de întreținerea instalației. Dar fiecare dintre aceste locuri de muncă stimulează încă 3,5 în economia din jur.

Apelul lui Huang pentru mai mulți electricieni și instalatori se aliniază cu viziunea sa mai largă conform căreia următorul val de oportunități se află în partea fizică a tehnologiei, mai degrabă decât în software. Când a fost întrebat la începutul acestui an ce ar studia dacă ar avea din nou 20 de ani, Huang a recunoscut că ar înclina spre discipline înrădăcinate în științele fizice.

„Pentru tânărul Jensen, în vârstă de 20 de ani, care a absolvit acum, probabil că ar fi ales... mai mult științele fizice decât științele software”, a spus el.

Fortune l-a contactat pe Huang pentru comentarii suplimentare.

Directorii generali sunt de acord: Gata cu locurile de muncă cu gulere albe, intrați cu cele cu gulere albastre

Huang nu este singurul director general care trage un semnal de alarmă cu privire la o criză iminentă de meserii calificate.

La începutul acestui an, directorul executiv al BlackRock, Larry Fink, a declarat că și-a exprimat îngrijorarea la Casa Albă, susținând că deportările de imigranți, combinate cu lipsa de interes în rândul tinerilor americani, creează o furtună perfectă pentru construcția de centre de date.

„Le-am spus chiar și membrilor echipei Trump că vom rămâne fără electricieni și că trebuie să construim centre de date cu inteligență artificială”, a spus Fink la o conferință despre energie, din martie. „Pur și simplu nu avem suficienți.”

Chiar săptămâna aceasta, directorul executiv al Ford, Jim Farley, a reiterat aceste îngrijorări, subliniind decalajul dintre ambițiile Washingtonului de relocare și forța de muncă necesară pentru a le transforma în realitate.

„Cred că intenția există, dar nu există nimic care să susțină ambiția”, a declarat Farley pentru Axios. „Cum putem reloca toate aceste lucruri dacă nu avem oameni care să lucreze acolo?”

SUA are deja o lipsă de 600.000 de muncitori în fabrici și 500.000 de muncitori în construcții, potrivit unei postări LinkedIn din iunie a lui Farley.

Și, deși Departamentul Educației din SUA a făcut din extinderea programelor de meserii calificate o prioritate, unii membri ai Generației Z deja încep să înțeleagă.

De exemplu, Jacob Palmer, un tânăr de 23 de ani din Carolina de Nord. După ce a absolvit liceul, a decis că facultatea nu era alegerea potrivită. În schimb, s-a înscris într-un program de ucenicie la o firmă de construcții și s-a specializat ca electrician.

La 21 de ani, și-a lansat propria afacere - iar anul trecut a încasat aproape 90.000 de dolari. Numai în acest an, a ajuns deja la un venit de șase cifre. Spre deosebire de mulți dintre colegii săi care se confruntă cu datorii studențești și perspective incerte de angajare, el a spus simplu: „Nu datorez nimănui nimic”.

