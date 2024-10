Cerințele atipice pe care le au candidații la interviul de angajare: ”Întreabă dacă pot veni soțiile la negocierea salarială”

Cerințele ciudate la locurile de muncă sunt din ce în ce mai întâlnite, după cum spun specialiștii din domeniu. Experții în recrutare spun despre candidați că îi întreabă despre posibilitatea aducerii animalelor de companie la job, dar și despre negocierea salariului de către soțiile lor. Mai mult, ei speră să obțină cât mai multe beneficii, inclusiv vancanțe sau acces la servicii diverse.

Nu mai este un secret că viitori angajați au din ce în ce mai multe pretenții de la viitoarele locuri de muncă. Specialiștii HR spun că s-au întâlnit foarte des cu întrebări mai atipice, de tipul ”Pot să vin cu mama la interviu?” sau ”Pot placa în timpul programului?”. De multe ori însă, ei nici nu mai știu ce răspunsuri să dea în astfel de situații.

”Vineri am fost la târgul ”Angajatori de top 2024”, în București, cu școala de HR și spunea cineva, o colegă, că a venit chiar în acea zi un candidat la standul lor cu mama de mână. Deci ar fi o cerință, dacă poate să vină cu mama sau partenerul/partenera. De obicei domnii întreabă dacă pot veni soțiile la negocierea salarială, pentru că ea e cu banii”, a declarat Ioana Maxim, trainer la Școala de HR, pentru Ziare.com.

Angajații vor să vină cu animalele la muncă

De asemenea, aceasta a mai povestit că a mai auzit o poveste în care candidatul i-a spus celui care recruta că nu-i place culoarea biroului și că-l întristează, așadar ar trebui să aleagă ceva alb, în locul albastrului. În cele din urmă, respectiva persoană a spus că nu poate lucra în acele condiții și a plecat.

Ads

”Am mai văzut pe un grup dedicat recrutărilor că un băiat s-a prezentat la un interviu și l-a întrebat pe angajator ce părere are firma despre faptul că el petrecuse 3 luni în închisoare pentru descărcare de imagini indecente. Altcineva a scris într-un CV că urăște foarte mult vremea rece, iar un bărbat a venit cu 3 copii la interviu și a întrebat dacă recepționerii au grijă de ei cât timp el dă interviul. Am mai citit ceva amuzant despre un angajator care a fost rugat la interviu să afle dacă laptele provenea de la vaci poloneze. Mi-am amintit una de la jobul anterior, un candidat m-a întrebat dacă pot să îi virez banii de salariu în contul mamei lui pentru că el nu are încă un cont și nu știe dacă îi poate gestiona”, a mai povestit expertul HR.

Nu de mult timp, conceptul de birouri pet-friendly (n.r prietenos cu animalele de companie) a apărut și în țara noastră, așadar tot mai mulți candidați sunt interesați dacă își pot aduce animalul la birou. Un studiu realizat de Mars Petcare, prin Waltham Science Center, arată că 81% dintre stăpâni au petrecut mai mult timp cu animalele lor de companie în ultima vreme, așadar vor să fie prezente oriunde cu ei.

Ads

”Mie nu mi se mai pare nimic atipic sau ieșit din comun, acestea fiind câteva exemple de cerințe mai puțin întâlnite, deși unele s-au normalizat în ziua de azi: program flexibil pentru a putea călători, posibilitatea de a-și lua concediu când vor și câte zile vor, un birou pet-friendly, ca să-și aducă animalele de companie la birou, zile libere pentru activități de voluntariat, acces la spații de relaxare, acces la sesiuni de psihoterapie, servicii de baby-sitting”, a spus Corina Neagu, expert HR.

Cursuri de dans și fără reguli la muncă, dorințele candidaților

Totodată, cei mai mulți vor să aibă posibilitatea de a avea un program flexibil și să facă ce vor, chiar dacă sunt în timpul serviciului. Experții din domeniu vorbesc și de cursuri de dans plătite de companie și să nu se asculte muzică în birou.

”Viitorii angajați vor timp liber în programul de lucru, să poată merge la cafele cu prietenii, să se relaxeze, să facă activități cu copilul, să lucreze și altceva în paralel sau ca firma să-i plătească cursuri personale de dansuri, ikebana, astrologie și constelații. Unii vor ca, atunci când sunt la birou, să poată pleca să-și ducă animalul de companie afară sau să nu aibă restricții la ținuta vestimentară. Alții vor să fie singuri în birou, să nu se asculte muzică și să aibă spațiu pentru a petrece timp cu el însuși”, a spus Aida Chivu, expert HR, pentru Ziare.com.

Ads

Situații ciudate la locul de muncă

Nu doar viitori angajați își pot pune șefii în dificultate, ci poate fi și invers. De exemplu, cu ani în urmă, o tânără din Hunedoara şi-a dat demisia după ce a fost pusă de şeful ei să dea ture la clădirea în care lucrau, scrie Gazeta de Bistrița. Acesta a spus că angajata stătea degeaba, așadar a pus-o să facă ceva, pentru a-și justifica banii câștigați.

De asemenea, un sondaj, realizat în Singapore, arată că 40% dintre angajati au fost rugați de șef să facă, în timpul programului, lucruri precum hrănirea animalului de companie sau costumarea pentru amuzamentul copilului. Mai mult, unii angajatori țin să-și supravegheze oamenii și pe rețelele de socializare inclusiv cerându-le parolele de la conturi, potrivit Unica.

Ads

Deja în New York, din martie 2024, a intrat în vigoare o lege care interzice efectiv angajatorilor să acceseze conturile personale de social media ale angajaților sau ale candidaților la locul de muncă, informează National Law Review.

În Japonia, angajații cu vârste cuprinse între 40 și 75 de ani sunt cântăriți de către cei din organizațiile unde lucrează, pentru a reduce numărul cetățenilor supraponderali, scrie Medium.

Regulile în Belgia nu sunt atât de stricte, iar angajații își pot lua pauză de un an fără să își piardă locul de muncă, în timp ce în Italia angajatorii nu au dreptul de a concedia un lucrător pe baza performanțelor slabe.

Ads