Țineți minte! Nu ai locuri de parcare, riști să nu ai business

V-ati intrebat vreodata de ce anumite spatii comerciale sau de birouri stau goale, cu lunile sau chiar cu anii? Un raspuns corect sau, cel putin, foarte apropiat de realitate se regaseste in lipsa locurilor de parcare asigurate de proprietari sau disponibile in zona. Singurul mod in care vad aparitia unor noi locuri de parcare ultracentrale este in urma unui cutremur major. Nu suna bine, dar, ma scuzati, asta e realitatea.

In general, romanii sunt foarte comozi. In ADN-ul celor cu bani a merge pe jos este o sfidare a importantei lor. De aceea, multe spatii comerciale zac parasite si neinchiriate sau nu-si gasesc mult timp clientii ''tinta'', care le-ar putea asigura profituri. Cei care se asteapta ca PMB sa construiasca locuri de parcare centrale sunt cel putin naivi.

In ultimii 3 ani, PMB a investit numai in...vopsea! Ati citit corect, nu aveti vedenii!! De vopsea avea nevoie bucuresteanul, ca altfel nu stia sa parcheze corect. Plecand de la culoarea albastra a dungilor trase pe mai toate strazile din centru, edilul sef al capitalei a dus Bucurestiul la nivelul de avarie privind locurile de parcare si a sfidat orice investitie in asigurarea acestora.

Oficial, suma investita in acest domeniu este de...10.000 lei, pentru studiile de fezabilitate ale parcarilor de tip park&ride, langa viitoarele statii de tren metropolitane. Nici macar acesti bani nu au fost cheltuiti pentru ca ”specialistii” primariei nu au reusit sa identifice terenurile necesare pentru realizarea acestora.

Pornind de la aceasta suma ''colosala'', cred ca toti comerciantii au fost ''placut'' surprinsi de investitiile ''masive'' in infrastructura aferenta realizarii locurilor de parcare. Din 15 parcari promise cu surle si trambite acum 3 ani, de 13 s-a uitat complet. Intr-una bate vantu' fiind intr-o locatie complet aiurea unde nu parcheaza nimeni, in Straulesti, parcarea adminstrata de Metrorex SA. Numai una a fost terminata, in Pantelimon, dupa ani de amanari, inceputa pe vremea lui Oprescu si continuata pe vremea Gabrielei Firea.

Vi se pare cunoscut sloganul ''promisiuni desarte''? Ceea ce nu stiu edilii care se perinda prin primarii este ca parcarile serioase/ subterane au un cost important, in medie 35.000 euro/ loc! Acesta este costul de constructie, fara valoarea terenului, presupunand ca acesta este in domeniul privat al statului sau public.

Pornind de la aceste costuri, vopseaua din Bucuresti pare a fi de proasta calitate sau diluata prea mult, intrucat o parte din locurile proaspat trasate au inceput sa se stearga. In maximum un an, mai toate locurile de parcare marcate acum cu albastru vor fi invizibile. Probabil se doreste replicarea modelului celebrului pod Golden Gate din San Francisco, care se vopseste an de an, ca sa reziste intemperiilor. Din pacate, in locul unor parcari noi, centrale si ultracentrale, se investeste in vopsea care dispare in timp.

Dragi antreprenori si bucuresteni, daca va asteptati ca in urmatorii 6-10 ani PMB sa va puna la dispozitie noi locuri de parcare construite de la zero, visati color. ”Alba-neagra” este promisiunea din campaniile electorale, intotdeuna repetate, intotdeuna neonorate. Bazati-va pe voi, pe vecini, pe orice oportunitate din zona, dar uitati de investitiile primariei. E o problema ca nu sunt locuri de parcare, dar si mai important e ca amenzile curg si sunt din ce in ce mai multe.

Toate informatiile de mai sus nu va sunt straine. Poate doar cifrele neputintei realizarii parcarilor publice. Ceea ce conteaza pe segmentul comercial este realitatea crunta din teren, acolo unde daca ai o afacere ce implica musai un minim necesar de locuri, riscul de a o da in bara este major. Comoditatea clientilor, lipsa de timp sau neuroni in gasirea de locuri, vanatoarea politistilor locali pentru masinile parcate ilegal sunt numai cativa factori care concura la eventualitatea unui profit scazut sau chiar a unui faliment.

Cei care au ceva viziune si inteleg afacerile imobiliare la nivel mai mare pot sa faca rapid legatura cu aglomeratia din malluri. De bine de rau, acolo gasesti unde sa-ti parchezi masina si mai toate brandurile de care ai nevoie sunt in acelasi loc. Pana intr-o zi cand, asa cum se intampla deja in SUA, majoritatea oamenilor vor comanda online si atunci si mall-urile din Romania se vor uita lung dupa clienti sau se vor inchide. Acest fenomen este demonstrat in multe zone din State si trendul se va raspandi in timp la nivel mondial.

