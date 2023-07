Cum arată noul logo al Twitter. Elon Musk: Tweet-urile se vor numi de-acum X-uri FOTO

Elon Musk şi directoarea executivă a Twitter, Linda Yaccarino, au prezentat luni un nou logo pentru platforma socială, care este un "X" de culoare albă pe un fundal negru înlocuind astfel cunoscutul simbol al reţelei, care era o pasăre albastră, relatează Reuters.

"X este aici! Hai s-o facem", a scris pe Twitter Yaccarino, care a postat şi o fotografie cu logo-ul proiectat pe birourile companiei din San Francisco.

X is here! Let’s do this. pic.twitter.com/1VqEPlLchj

Atât pe contul de Twitter al lui Yaccarino, cât şi pe cel al lui Musk, apare logo-ul X, deşi pasărea albastră a Twitter este încă vizibilă pe platformă.

Hashtagul "#GoodbyeTwitter" a fost în trend pe platformă, cu referire la vechiul logo, în timp ce unii utilizatori sunt nemulţumiţi de cel nou.

Musk anunţase duminică, într-o postare, că doreşte să schimbe logo-ul Twitter şi a făcut un sondaj de opinie printre milioanele sale de urmăritori pentru a afla dacă ar fi în favoarea schimbării schemei de culori a site-ului din albastru în negru. El a postat o imagine cu un X stilizat pe un fundal negru cu tematică spaţială. De asemenea, a făcut referire la "logo-ul X provizoriu" şi a scris pe Twitter că "în curând ne vom lua adio de la marca Twitter şi, treptat, de la toate păsărelele". Ca răspuns la un tweet în care a întrebat cum se vor numi tweet-urile sub noul "X", Musk a răspuns "x-uri".

So now that Twitter has been rebranded to 𝕏, what are tweets called now?

Logo-ul original al Twitter a fost proiectat în 2012 de o echipă de trei persoane. "Logo-ul a fost conceput pentru a fi simplu, echilibrat şi lizibil la dimensiuni foarte mici, aproape ca un "e" minuscul", un ghem de aţă, a scris pe Twitter Martin Grasser, unul dintre designeri.

Today we say goodbye to this great blue bird

This logo was designed in 2012 by a team of three. @toddwaterbury, @angyche and myself,

The logo was designed to be simple, balanced, and legible at very small sizes, almost like a lowercase "e", a 🧵 pic.twitter.com/pogZnorRko