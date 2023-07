Agenţia care a propus pentru identitatea de brand a staţiunii Mamaia un logo cumpărat de pe internet nu va fi plătită. ”S-a produs un prejudiciu de imagine”

Organizaţia de Management al Destinaţiei (OMD) Mamaia – Constanţa a anunţat că îşi încheie colaborarea cu agenţia de creaţie care a propus pentru noua identitate de brand a staţiunii un logo cumpărat de pe internet. OMD a precizat că doreşte un concurs naţional de soluţii în procesul de branding al staţiunii Mamaia.

OMD a transmis marţi, printr-un comunicat de presă, că a hotărât să îşi încheie colaborarea cu agenţia de creaţie grafică, Blue Sky Advertising SRL şi a precizat că această decizie a fost luată în unanimitate de către membrii prezenţi la Adunarea Generală a Acţionarilor, de luni.

“Decizia conducerii OMD de a pune capăt colaborării cu Blue Sky Advertising SRL vine ca urmare a prejudiciului de imagine suferit de staţiune, în ultimele zile. Lansarea campaniei de promovare a fost grav afectată de asocierea brandului Mamaia cu elemente grafice care nu reprezintă esenţa acestuia. Odată cu rezilierea contractului, elementele de branding propuse de agenţie, logo, slogan, manual de identitate vizuală, nu vor mai fi folosite de OMD. În condiţiile în care drepturile de proprietate intelectuală nu vor fi transferate, în cadrul contractului nu va fi efectuată nicio plată”, se arată în comunicat.

OMD a menţionat că doreşte să organizeze un concurs naţional de soluţii pentru realizarea unui brand care să reflecte corect identitatea staţiunii Mamaia.

“Având în vedere interesul crescut în legătură cu acest subiect atât din partea publicului larg, cât şi din partea specialiştilor din industrie, OMD va organiza, în perioada următoare, un concurs naţional de soluţii, pentru crearea unui brand nivelul standardelor internaţionale actuale, care să reflecte corect identitatea staţiunii Mamaia. Un juriu de specialitate, selectat la nivel naţional, va evalua propunerile tuturor agenţiilor şi artiştilor grafici, care vor alege să se înscrie în competiţie. Pentru a încuraja o participare cât mai largă, OMD îşi anunţă şi intenţia de a oferi premii pentru propunerile selectate.

Detaliile cu privire la condiţiile de participare vor fi oferite în perioada următoare, însă, pentru obţinerea celui mai bun rezultat, concursul se va întinde pe o perioadă de timp care să permită artiştilor grafici dezvoltarea de creaţii unice, în baza brief-ului oferit. Propunerea selectată în urma concursului va servi ca fundament al strategiei de marketing şi va susţine eforturile de promovare a staţiunii, pe parcursul următorilor ani”, a mai anunţat OMD Mamaia – Constanţa.

Primăria Constanţa a anunţat vineri, că staţiunea Mamaia are un nou logo şi un nou slogan: “Unde distracţia întâlneşte marea”.

“Proiectul include, pe lângă logo şi slogan, care vor fi utilizate în mod oficial pentru a identifica destinaţia, o strategie de repoziţionare în piaţă şi o serie de acţiuni menite să îmbunătăţească imaginea staţiunii. Iniţiativa de creare şi implementare a unei noi abordări în marketing şi comunicare pentru Mamaia aparţine Organizaţiei de Management al Destinaţiei Mamaia-Constanţa, o asociere constituită de autoritatea locală şi patronatele din turism, pentru gestionarea activităţilor de promovare a staţiunii. Noul logo, conceput într-o estetică minimalistă, încorporează simboluri emblematice ale destinaţiei, reinterpretate cu o abordare actuală. Culorile răsăritului de soare din mare au fost alese ca reprezentative pentru imaginea staţiunii, astfel, noul brand va fi reprezentat printr-o îmbinare de oranj, galben, albastru marin şi bleu”, se arăta într-un comunicat al Primăriei Constanţa.

Organizaţia de Management al Destinaţiei Mamaia-Constanţa a anunţat, sâmbătă, că renunţă la logo-ul propus de agenţie, după ce presa a relatat că acesta poate fi cumpărat de pe internet, nefiind creat special. ”Mamaia nu poate avea un brand turistic similar cu un complex rezidenţial din Spania”, au transmis reprezentanţii OMD.

”În primul rând le mulţumim tuturor celor care au sesizat similitudinea. Tocmai din acest motiv am comunicat public forma brandului. Valoarea logo-ului nu este de 16.000 de euro, ci de 800 de euro, aproximativ 5% din contract. Restul fondurilor sunt alocate către alte produse şi servicii. Brandul înseamnă mult mai mult decât exprimarea sa grafică”, au transmis reprezentanţii OMD, conform unui comunicat al Primăriei Constanţa.

OMD a precizat că nu a făcut încă nicio plată din acest contract.

”Procesul de selectie al logo-ului a cuprins mai multe etape. Am vizualizat mai mult de 9 variante. Am ales una. Din păcate, nu am avut capacitatea necesară de a căuta în diverse surse dacă forma este originală sau nu. Am apelat la profesionişti, tocmai din acest motiv”, au arătat aceştia.

Reprezentanţii OMD au precizat că renunţă la logo-ul propus de agenţie.

”Mamaia nu poate avea un brand turistic similar cu un complex rezidenţial din Spania”, au adăugat ei.

