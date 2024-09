Ani grei de închisoare pentru dentistul care a abuzat de o vedetă din România: ”Părea un scenariu de film, să te adoarmă și să te ia acasă”

Vedetă de televiziune și bloggeriță, Ștefania Costache, cu numele de scenă Lolrelai, a avut parte de o experiență traumatizantă, în urma unei banale vizite la stomatolog.

Astfel, dentistul respectiv a abuzat de Lolrelai după ce a adormit-o, lucru care s-a întâmplat și cu alte cliente. Cazul a ajuns în instanță, iar stomatologul și-a aflat pedeapsa în primă instanță, 10 ani de închisoare.

”Părea un scenariu de film să te duci la dentist, într-o policlinică mare, să te adoarmă și să te ia acasă, să te agreseze. Părea că vreau să inventez o poveste ca să am parte de publicitate. Așa a interpretat foarte multă lume. Eu eram deja cunoscută și o imagine mult mai bună decât asta de ”violată”. Eram fata sexy de la iUmor cu care voiau destul de multe companii să colaboreze. Cu fata-violata nu voia nimeni să colaboreze. Dar oamenii, când cineva li se pare exagerat, vor tinde să aleagă să nu creadă victima”, a declarat Lolrelai, în exclusivitate pentru Fanatik.ro.

”Nu știu dacă am reușit să depășesc episodul, pentru că în primul rând, cel mai important e că nu am amintiri. Eu chiar dacă sunt afectată la nivel subconștient. Nu conștientizez cât de grav a fost totul. Nu îmi afectează viața socială. Da, au fost îngrozitor de multe momente groaznice în acești patru ani. Ani în care am fost blamată, în care am fost umilită. M-am simțit a nimănui. M-am simțit nesusținută, atât de către autorități cât și de opinia publică”, a mai spus Lolrelai.

