Cea mai scundă și cea mai înaltă femeie din lume s-au cunoscut pentru prima dată: "A fost dificil să ne privim în ochi"

Jyoti Amge, cea mai scundă femeie din lume și Rumeysa Gelgi, cea mai înaltă femeie din lume s-au întâlnit pentru prima dată într-o emisiune tv în Londra. Acestea și-au spus poveștile, deși au avut un impediment în a se privi în ochi.

Jyoti Amge, care a primit titlul pentru cea mai scundă femeie din lume, este o indiancă de 30 de ani și 62,8 cm înălțime. Aceasta a spus în emisiune că se îmbracă de la copii și are făcută mobilă pe comandă.

"În viața reală, are dificultăți în activitățile de zi cu zi. Acasă, totul este adaptat la înălțimea ei, astfel încât să poate ajunge ușor la lucruri. Când vrea să meargă afară, are nevoie de ajutor din partea familiei. Este întotdeauna cineva pe aproape. Are nevoie să fie cineva lângă ea", a declarat Jyoti Amge, pentru Daily Mail.

World's shortest woman Jyoti Amge and tallest woman Rumeysa Gelgi met at GWR Headquarters pic.twitter.com/EiQzZKMCfd — History 𝕏 (@pasthistoryx) November 23, 2024

Rumeysa Gelgi, care este cea mai înaltă femeie din lume a povestit și ea cum se descurcă. În vârstă de 27 de ani, aceasta are o înălțime de 215,16 cm. Din păcate, tânăra suferă de o boală rară, care îi provoacă creștere accelerată și deformări scheletice.

"A fost uimitor să o cunosc pe Jyoti. A fost dificil să ne privim în ochi din cauza diferenței noastre de înălțime, dar a fost grozav. Avem lucruri în comun: ne place machiajul și să ne facem unghiile", a spus ea, conform sursei menționate anterior.

