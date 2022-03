O scurgere de clor, provocată de o „reacție chimică” la Centrul Acvatic din Londra, care face parte din Parcul Olimpic, a declanșat o urgență majoră în capitală, pe fondul unor informații despre un număr de victime care au dificultăți de respirație.

Peste 200 de persoane au fost evacuate din arena sportivă și zonele învecinate, iar oamenii din Stratford au fost îndemnați să stea acasă și să-și închidă ușile și ferestrele.

Brigada de Pompieri din Londra a declarat că o „cantitate mare de clor gazos” a fost eliberată în interiorul Centrului Acvatic din Parcul Olimpic Queen Elizabeth din Londra din cauza unei „reacții chimice”.

BREAKING: The London ambulance services says it is responding to a "major incident" at the aquatics centre in the Queen Elizabeth Olympic park. Crew are treating a number of patients for "breathing difficulties".https://t.co/q1WauY8bV7

📺 Sky 501 & YouTube pic.twitter.com/1MSRfN9DOj