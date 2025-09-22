Ce mănâncă la micul dejun experții în longevitate pentru a trăi mai mult

Dacă tot mănânci același mic dejun în fiecare dimineață, cât de grozav ar fi ca el să îți și prelungească viața? Potrivit cercetărilor științifice, dacă transformi alimentația sănătoasă într-un obicei zilnic, aceasta îți poate adăuga chiar și un deceniu în plus.

Având în vedere că oamenilor le place rutina, este foarte probabil ca ceea ce mănânci și bei dimineața să fie mereu la fel.Poate că îți setezi cafetiera să pornească în timp ce încă dormi și îți torni un bol cu cereale imediat după ce te-ai trezit.

Dacă tot repeți aceeași masă în fiecare dimineață, merită să te asiguri că este una care îți adaugă ani în plus de viață. Huffpost.com a întrebat câțiva dintre cei mai importanți experți în longevitate ce mănâncă la micul dejun, iar ei au împărtășit atât rețetele preferate, cât și sfaturi pentru a-ți transforma micul dejun într-un obicei care îți sprijină sănătatea și longevitatea.

Ce mănâncă la micul dejun experții în longevitate

Dr. Suzanne J. Ferree, certificată dublu în medicină de familie și în medicină antiîmbătrânire și regenerativă, și Raghav Sehgal, doctorand și bursier Gruber la Universitatea Yale, care își concentrează cercetarea asupra îmbătrânirii umane, au declarat pentru HuffPost că își încep ziua cu legume și ouă.

„Mănânc ouă coapte, provenite din ferme, alături de legume organice colorate, gătite în ulei de măsline sau de avocado organic”, a spus Ferree. Micul dejun al lui Sehgal este asemănător: o omletă cu legume, făcută cu spanac, roșii, ciuperci și, uneori, puțină brânză. „De obicei o combin cu avocado sau somon afumat, dacă vreau ceva mai sofisticat”, a adăugat el.

Ambii experți spun că un mic dejun pe bază de ouă și legume este încărcat cu nutrienți corelați științific cu longevitatea.

„Un astfel de mic dejun este grozav pentru că are multă proteină, bună pentru sănătatea musculo-scheletică. Legumele adaugă o mulțime de vitamine și antioxidanți, precum și fibre, benefice pentru sănătatea intestinului. În plus, grăsimile sănătoase din avocado sau somon sunt excelente pentru sănătatea inimii și a creierului”, a spus Sehgal.

Un studiu care a analizat peste 18.000 de adulți a arătat că consumul regulat de ouă nu doar că este asociat cu o rată mai scăzută a mortalității, ci și că reduce semnificativ mortalitatea totală. Cât despre legume, nu este surprinzător că o dietă bogată în acestea scade riscul multor boli cronice care pot amenința speranța de viață.

Dr. Monisha Bhanote, medic certificat pe cinci specialități și expertă în longevitate, include și ea legumele la micul dejun, însă într-un mod diferit de Sehgal și Ferree. „Două mic dejunuri pe care le aleg frecvent sunt iaurtul de cocos cu semințe de cânepă și afine — rapid și ușor — și cartoful dulce violet copt, cu dressing de caju și miso, o masă hrănitoare și satisfăcătoare”, a declarat ea pentru HuffPost.

Cartofii dulci violeți sunt un aliment de bază în Okinawa, o „Zonă Albastră” unde este frecvent să trăiești peste 100 de ani și să te menții sănătos. Acest tip de tubercul este bogat în antocianine, flavonoizi (antioxidanți) care protejează împotriva inflamațiilor cronice. Dressingul de caju cu miso adaugă proteine și grăsimi nesaturate.

Când Bhanote alege iaurtul de cocos, proteinele vin din iaurt și din semințele de cânepă. „Semințele de cânepă sunt o sursă excelentă de acizi grași omega-3 și omega-6, într-un raport optim, care susțin sănătatea inimii și reduc inflamația”, a explicat ea. De asemenea, probioticele din iaurtul de cocos promovează o microbiotă intestinală sănătoasă, reduc inflamația și sprijină un sistem imunitar puternic — toate esențiale pentru longevitate. Afinele aduc fibre și antioxidanți, care protejează împotriva inflamației cronice.

Sfaturi pentru ca și micul tău dejun să adauge ani vieții

În general, toți cei trei experți spun că evitarea alimentelor ultraprocesate și a cărnurilor grase (precum cârnații sau baconul) la micul dejun este o modalitate clară de a adăuga ani în plus vieții, în loc să îi scurtezi. Studiile arată că o dietă bogată în alimente ultraprocesate este direct asociată cu reducerea speranței de viață. De asemenea, consumul regulat de carne roșie sau procesată crește riscul de boli cardiovasculare și anumite tipuri de cancer.

Un alt sfat comun: reducerea zahărului adăugat la micul dejun.

Asta înseamnă evitarea cerealelor îndulcite, a iaurturilor cu arome și a produselor de patiserie. „Pentru un mic dejun care sprijină longevitatea, concentrează-te pe alimente integrale, bogate în nutrienți, care oferă un echilibru de grăsimi sănătoase, proteine și carbohidrați complecși. Include mulți antioxidanți din fructe precum fructele de pădure, grăsimi sănătoase din nuci, semințe sau avocado și legume ori cereale integrale bogate în fibre”, a recomandat Sehgal.

El a adăugat că includerea alimentelor bogate în probiotice, precum iaurtul sau miso, așa cum face Bhanote, sprijină sănătatea intestinului, care joacă un rol crucial în bunăstare și longevitate.

Nu este deloc surprinzător că plantele domină mesele de dimineață alese de experții în longevitate. Consideră asta un reminder să le integrezi în micul tău dejun. Chiar dacă legumele sunt asociate mai mult cu prânzul și cina, includerea lor dimineața, alături de o sursă de proteine neprocesate, este o strategie dovedită științific pentru a-ți crește durata de viață.

