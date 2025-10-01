Un cercetător în domeniul longevității spune că toată lumea este prea obsedată de a trăi veșnic. Cele două obiceiuri anti-îmbătrânire pe care le urmează

Dr. Steven Austad, directorul științific al unei organizații non-profit care studiază îmbătrânirea sănătoasă, nu s-a îngrijorat niciodată prea mult de propria sa longevitate.

„Am fost dresor de lei la un moment dat”, a spus Austad pentru Business Insider. „Nu e genul de job pe care l-ai alege dacă te-ai gândi prea mult la o viață lungă.”

Înainte de cariera sa la American Federation for Aging Research, Austad a fost biolog de teren, lucrând în locuri precum Venezuela și Africa de Est. Interesul său pentru cercetarea îmbătrânirii nu a venit din dorința de a descoperi secretul nemuririi, ci din curiozitatea de a înțelege de ce celulele sănătoase îmbătrânesc. La început, a spus el, mulți cercetători aveau aceeași întrebare și nu erau neapărat motivați de dorința de a-și prelungi propria viață.

Lucrurile s-au schimbat între timp, deoarece tot mai mulți oameni urmăresc tendințe anti-îmbătrânire — deseori, spune Austad, bazate pe știință îndoielnică.

„Nu sunt genul de persoană care petrece o oră pe zi într-o cameră hiperbarică sau care își face perfuzii cu tot felul de cocktailuri bizare de proteine și vitamine”, a spus el.

„Și, totuși, sunt destul de sănătos, în ciuda anilor petrecuți pe teren — și am avut chiar și malarie.”

De exemplu, Austad nu ia suplimente, motivând că nu există dovezi suficient de solide că acestea ar garanta beneficii pentru longevitate. Bea însă, din când în când, un pahar de vin.

„Dacă îți petreci tot timpul gândindu-te cât vei trăi, uiți, de fapt, să trăiești”, a spus el.

Austad a împărtășit câteva obiceiuri simple pe care le urmează de ani de zile — obiceiuri susținute științific și, după cum glumește el, „practic exact ceea ce mi-a spus mama mea.”

1. Se extenuează la sală

Când era biolog de teren, Austad a călătorit în Papua Noua Guinee. La sosire, grupul său a trebuit să urce un munte. Șeful satului i-a dat rucsacul fiicei sale de 12 ani, spunând că Austad „i-ar încetini prea mult.”

La început jignit, Austad i-a fost recunoscător mai târziu că a fost scutit de bagaj. A rămas, însă, uimit de condiția fizică a fetei.

„Pentru mine, a fost o fereastră spre ceea ce corpurile noastre au fost create să fie”, a spus el. Sătenii nu sufereau niciodată de osteoporoză sau alte afecțiuni cauzate de un stil de viață sedentar.

Aceasta este o mare parte din motivul pentru care el acordă prioritate exercițiului fizic serios aproape în fiecare zi.

„Sunt cam un șobolan de sală”, a glumit Austad. Din cauza unei vechi accidentări la genunchi, provocată de un leu, își face antrenamentele cardio pe bicicletă, între 40 de minute și o oră și jumătate. De asemenea, face antrenamente de forță, alternând grupele musculare și incluzând întotdeauna exerciții pentru trunchi.

„Probabil petrec una până la două ore pe zi la sală, ceea ce e un angajament mare pentru cineva din mediul academic”, a spus el.

„Practic îmi extenuez fizic corpul până se supune.”

Fiind sportiv din tinerețe, i-a plăcut mereu senzația de oboseală completă după un antrenament intens.

Cercetările arată că exercițiile au numeroase beneficii.

„Pe vremuri, credeam că sportul e bun pentru inimă, plămâni, mușchi și oase”, a spus Austad. „Acum știm că are beneficii cognitive, pentru sistemul imunitar și multe altele, pe care nici nu le apreciam înainte.”

Pentru el, unul dintre cele mai mari beneficii este somnul de calitate — atât de important încât își stabilește limite stricte privind orele de antrenament.

„Nu dorm bine decât dacă mă epuizez fizic și am ajuns să accept asta.”

2. Mănâncă doar de două ori pe zi

Austad a practicat postul intermitent înainte ca acesta să devină o tendință în domeniul longevității. Pentru el, a fost pur și simplu „ritmul natural” să ia un mic dejun târziu, în jurul orei 11, să sară peste prânz și să ia cina între 18 și 19.

„Recent, s-a descoperit că există o mulțime de beneficii pentru sănătate asociate cu acest tip de orar alimentar, și mi-e puțin rușine că nu am realizat asta mai devreme”, a spus el.

Programele de post intermitent diferă și pot prezenta riscuri în unele cazuri, potrivit unor studii. Însă programul lui Austad se aliniază ritmului său circadian, ceea ce, potrivit cercetărilor, poate îmbunătăți sănătatea metabolică.

De asemenea, urmează în mare parte dieta mediteraneană, consumând mult pește ca sursă de proteine, evitând carnea roșie și mâncând o gamă variată de fructe și legume.

„Dar, din nou, nu sunt obsedat”, a spus el.

El și-a amintit o conferință despre restricția calorică la care a fost invitat să vorbească, urmată de o cină festivă.

„Meniul era, practic, frunze și nuci cu un dressing fără calorii”, a spus râzând.

„Chiar dacă te-ar face mai sănătos — și nu sunt convins că o face — pentru mine e pur și simplu prea mult.”

