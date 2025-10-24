Dieta zilnică a unei doctorițe pentru o viață lungă și sănătoasă: „Ordinea în care mănânci contează”

Autor: Bogdan Atanasiu
Vineri, 24 Octombrie 2025, ora 18:34
Dieta zilnică a unei doctorițe pentru o viață lungă și sănătoasă: „Ordinea în care mănânci contează”
Oameni care mănână împreună FOTO / Unsplash

Experta în longevitate dr. Suzanne Ferree a început să studieze longevitatea acum un deceniu. Astăzi, ea le oferă pacienților săi, cu vârste între 45 și 65 de ani, instrumente pentru a-și crește șansele de a fi mai sănătoși și de a trăi mai mult.

Vârsta mijlocie este „momentul în care pacienții, dacă fac unele schimbări, pot avea cel mai mare impact”, spune ea pentru CNBC. Practicile pe care Ferree, în vârstă de 53 de ani, le împărtășește pacienților sunt cele pe care le încorporează și în propria rutină zilnică.

De la dansul salsa pentru a-și menține mintea ageră, până la participarea frecventă la retreat-uri de meditație cu prietenii, Ferree își structurează viața pentru bunăstare optimă. Iar dieta ei se aliniază cu ceea ce a învățat în specialitatea sa.

Când vine vorba de mese, Ferree urmărește să includă „cât mai multe culori posibil”, spune ea. Mănâncă în principal alimente integrale și evită pe cât posibil alimentele procesate.

„Îmi place să mănânc lucruri precum sparanghel și cartofi dulci. Unul dintre cartofii dulci preferați este acest cartof dulce mov și este delicios,” spune ea.

Ordinea în care mănânci contează

O dietă bogată în fructe și legume colorate poate aduce mari beneficii pentru sănătate, în mare parte datorită faptului că aceste alimente conțin fitonutrienți, „compuși care dau plantelor culorile lor bogate, dar și gusturile și aromele distinctive”, conform Harvard Health Publishing.

Un aport sănătos de alimente cu fitonutrienți poate reduce riscul de apariție a unor boli precum bolile de inimă și cancerul, explică blogul Harvard. Cercetările arată că un grup de fitonutrienți din alimentele vegetale colorate, numiți flavonoide, sunt asociate cu îmbunătățiri ale sănătății creierului și un risc mai scăzut de demență și declin cognitiv.

Însă nu doar ceea ce mănânci contează, subliniază Ferree. „Ordinea în care mănânci este importantă, așa că este recomandat să mănânci mai întâi legumele, apoi proteinele, iar carbohidrații, inclusiv băuturile, la final,” spune ea.

„Ajută la încetinirea absorbției glucozei, astfel încât să nu apară creșteri mari ale nivelului de zahăr din sânge.”

Această practică poate fi deosebit de benefică pentru persoanele cu diabet sau prediabet, scrie Jessica Hernandez, dietetician înregistrat, într-un articol pe blogul de sănătate al Universității de Stat din Ohio.

