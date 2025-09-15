5 lecții pentru longevitate de la o femeie de 100 de ani. "Este o flirtăreață notorie". Rutina ei include ridicarea de greutăți, consumul de înghețată și mersul la plajă

Mary Coroneos are un program foarte încărcat. Până la mijlocul după-amiezii, a citit două ziare, a mers la sală și a fost la plajă. Și face asta de pe vremea când mulți dintre noi nici nu ne născuserăm.

Coroneos a împlinit 100 de ani în iunie anul acesta și a sărbătorit cu o petrecere mare în Norwalk, Connecticut, unde locuiește împreună cu fiica ei. „Este un adevărat foc de artificii,” a spus fiica ei, Athena, în vîrstă de 65 de ani, pentru Business Insider.

Dacă vrei să faci parte din clubul centenarilor, ia în considerare cele mai bune sfaturi ale ei pentru longevitate, de la exerciții regulate, până la a te bucura de plăcerile vieții, precum root beer floats (o băutură non-alcoolică nord-americană, servită cu înghețată, nr) cu moderație.

„Doar mișcă-te în continuare, pășește cu grijă și fii atent unde mergi,” a spus Coroneos.

Provocă-te pe tine însuți

Coroneos a avut o copilărie plină de energie, crescând într-un oraș minier de cărbune din vestul Pennsylvaniei. Familia nu avea mulți bani, dar ea făcea multă mișcare (și se distra) ajutând-o pe mama ei prin casă, în timp ce tatăl lucra la mină. În timpul liber, alerga în voie cu cei patru frați ai săi, explorând împrejurimile.

„Întotdeauna făceam lucruri, urcam în păduri, găseam artefacte vechi,” a spus ea.

Fiind o tânără energică, Coroneos transforma treburile casnice într-un joc, provocându-și mama să vadă cine poate aduna cele mai multe legume sau alergând împreună cu frații pentru a finaliza sarcini precum țesutul covoarelor.

„Era o competiție prietenoasă,” a spus ea. „Câștigam destul de des, dar eram cea mai mare, așa că încercam să le dau și lor o șansă.”

La liceu, Coroneos a fost sportivă, jucând baschet și volei. De asemenea, a excelat academic, absolvind facultatea la 21 de ani și mai târziu obținând un master în educație la Temple University.

Athena și-a amintit de etica de muncă intensă a mamei sale. A lucrat ca profesoară cu normă întreagă până în jurul vârstei de 70 de ani, făcând în paralel și ture la o cafenea pentru a sprijini familia. Dar pensionarea nu a ținut mult — Coroneos a continuat să predea ca profesor suplinitor chiar și după ce a trecut de 90 de ani și ar mai fi făcut-o, dacă ar fi putut.

Athena a spus că lunga carieră didactică a mamei sale (care e o tradiție în familie) și spiritul competitiv de-o viață joacă un rol important în îmbătrânirea sănătoasă a mamei sale.

„Este ceva în asta care îți dă vitalitate. Îți oferă o perspectivă mai tânără,” a spus ea.

Construiește-ți forța

Asta nu înseamnă că Coroneos a încetat să mai fie atât de activă. Ea merge regulat la sală, lucrând cu antrenori personali la exerciții de forță cu gantere ușoare, benzi de rezistență și aparate de fitness. Face cardio pe bicicletă și include mișcări de tip HIIT, precum împingerea unui sănii cu greutăți. Există dovezi solide că rutina ei este ideală pentru longevitate, combinând exerciții de forță și cardio, inclusiv unele de intensitate mai mare. „Vrea să fie provocată. Are nevoie de provocare,” a spus Athena.

Nici măcar o accidentare nu o ține jos prea mult. După ce și-a rupt două oase din braț într-o căzătură vara trecută, Coroneos s-a întors la sală după aproximativ trei săptămâni, nerăbdătoare să reia exercițiile care o mențin energizată și sănătoasă.

„Funcționează foarte bine,” a spus ea. „Când nu cad, sunt OK.”

Bucură-te de delicii cu moderație

După un secol, Coroneos și-a stabilit un regim alimentar simplu și consecvent.

„Nu mănânc prea mult și nu beau alcool,” a spus ea.

Dieta ei tipică include:

Mic dejun: două ouă cu unt și o ceașcă de ceai cu miere

Prânz: supă de pui cu legume

Cină: „ce pregătește Athena,” după cum spune Coroneos. „Îi place să improvizeze, așa că eu sunt victima ei,” a spus râzând.

Desert: Coroneos iubește înghețata.

Fii curios pentru a-ți menține mintea ascuțită

Pe lângă agilitatea fizică, Coroneos își exersează mintea citind știrile și învățând lucruri noi ori de câte ori are ocazia.

Crescând, Athena a spus că familia economisea bani pentru călătorii în Europa, pentru ca ea și fratele ei să experimenteze diferite culturi și perspective. „Cred că dacă ai curiozitate față de viață și învățare, devii mai puțin rigid. Ai nevoie de flexibilitate pentru o viață lungă,” a spus Athena.

Implică-te în comunitatea ta

Exercițiile fizice nu sunt singurul lucru care o ține pe Coroneos activă. Ele sunt și un important mod de socializare, oferindu-i ocazia să observe bărbați atrăgători în vârstă de peste 80 de ani care ar putea fi singuri și dornici de companie.

„Este o flirtăreață notorie. Poate că are 100 de ani, dar nu este oarbă,” a spus Athena. Coroneos a adăugat că un puternic sentiment de credință i-a ghidat viața. „Îmi amintesc că Domnul de sus e în control, atunci mă comport mai bine,” a spus ea.

De-a lungul anilor de predare, Coroneos și-a construit prietenii durabile cu elevii săi, mulți dintre ei participând la petrecerea ei recentă de aniversare pentru a sărbători pragul de 100 de ani.

Prin toate acestea, fiica ei spune că mama sa a oferit un exemplu puternic despre cum o viață plină de sens te poate menține tânăr. „Longevitatea este în familia noastră, dar nu o iau de la sine înțeles,” a spus Athena. „Dacă poți să-ți lărgești perspectiva prin prietenii și învățarea de lucruri noi, te poți bucura de viață și ai un scop de a continua. Și niciodată nu e prea târziu să începi.”

