Ce mănâncă zilnic o doctoriță de 58 de ani pentru o viață lungă și sănătoasă: "Fac pâine la două săptămâni, apoi o congelez, ceea ce îi scade indicele glicemic"

Autor: Bogdan Atanasiu
Vineri, 19 Septembrie 2025, ora 21:45
1182 citiri
Aluat de pâine pregătit în casă FOTO Pixabay

Timp de două decenii, dr. Vonda Wright a fost chirurg universitar la Universitatea din Pittsburgh. Acolo, a studiat procesul de îmbătrânire musculo-scheletală și longevitatea, în speranța de a „demonta ideea comună că îmbătrânirea este un declin inevitabil”, spune ea.

Cea mai mare parte a cercetărilor sale, alături de echipa sa, s-a concentrat pe studierea persoanelor în vârstă care rămâneau active, inclusiv sportivi care participau la National Senior Games, o competiție bianuală pentru atleți de 50 de ani și peste.

Wright, în prezent în vârstă de 58 de ani, și-a stabilit un obiectiv pe care îl urmează de peste 20 de ani: „Mantra pe care mi-am fixat-o la începutul anilor 2000, când m-am întrebat ”Care va fi lumina călăuzitoare a carierei mele?”, a fost: ”Voi schimba modul în care îmbătrânim în această țară.””

Astăzi, ea practică medicina clinică și este fondatoarea Precision Longevity, un program de stil de viață dedicat sprijinirii oamenilor să trăiască mai mult. Recent, a lansat o carte intitulată „Unbreakable”, care oferă sfaturi pentru o îmbătrânire sănătoasă la femei.

Un element esențial din sfaturile pe care le oferă clienților săi pentru longevitate ține de alimentație. Iată ce mănâncă Wright și ce recomandă altora pentru o viață lungă și sănătoasă.

Dieta zilnică a unei doctorițe pentru sănătate și longevitate

„În fiecare zi, mă concentrez pe o alimentație curată, bazată pe alimente integrale,” spune Wright. „Îmi calculez aportul de proteină astfel încât să ating aproximativ 130 de grame pe zi, pentru a-mi menține și dezvolta masa musculară necesară.”

Alimentele pe care le prioritizează în dieta zilnică

Legume cu frunze verzi, precum spanac și kale

Lactate

Ouă

Carne animală

„Mănânc mult kale, chiar și dimineața. Am salată la micul dejun”, povestește ea.

Wright evită carbohidrații simpli, precum pâinea albă, care pot provoca creșteri bruște ale glicemiei, scrie cnbc.com.

„În viața de zi cu zi nu consum zahăr. Și iată de ce: simt fizic diferența în corpul meu. Simt inflamație”, spune ea.

„Simt o încețoșare a creierului atunci când consum zahăr. De aceea mă concentrez pe o nutriție antiinflamatoare, benefică pentru corpul și creierul meu.”

Singura excepție pe care o face la carbohidrații simpli este pâinea cu maia, datorită beneficiilor sale suplimentare pentru sănătate.

„Fac pâine cu maia la fiecare două săptămâni, apoi o congelez, ceea ce îi scade indicele glicemic. Este hrănitoare și obținută din bacterii fermentate”, explică Wright.

„Acestea sunt modalitățile simple prin care, din punct de vedere nutrițional, îmi mențin sănătatea.”

