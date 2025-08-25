Un medic specializat în longevitate spune că și-a inversat cu 11 ani vârsta biologică: cele 3 lucruri pe care le face zilnic pentru a rămâne sănătos mai mult timp

Dr. Kurt Hong, medic specialist în obezitate, cercetător în nutriție și profesor de medicină și gerontologie, ia foarte în serios un stil de viață sănătos. Până acum, pare că dă rezultate.

Tată a trei copii și în vârstă de 52 de ani, Hong duce o viață activă și nu are afecțiuni cronice. El a declarat pentru Business Insider că ultimele sale teste de „vârstă biologică”, realizate în urmă cu aproximativ 18 luni, au arătat că are 41 de ani — cu 11 ani mai puțin decât vârsta sa cronologică. Nu există un consens clar privind definirea sau măsurarea vârstei biologice, dar Hong a folosit algoritmul PhenoAge, care evaluează nouă biomarkeri asociați îmbătrânirii, inclusiv nivelurile de inflamație și sănătatea metabolică.

„Multe dintre bolile cronice asociate vârstei sunt direct legate de ceea ce mănânci și de greutatea ta”, a spus el. „Cheia este să fii proactiv.”

Hong urmează o dietă mediteraneană, bogată în fructe și legume proaspete, considerată pe scară largă cea mai sănătoasă pentru o viață lungă. De asemenea, are un stil de viață activ pentru a-și menține o greutate optimă.

El a împărtășit trei obiceiuri zilnice pe care le-a adoptat în speranța de a trăi o viață lungă și sănătoasă:

1. Cardio și antrenament de forță

Hong, care este director medical la Lifeforce, o companie de medicină preventivă din Los Angeles, face săptămânal o combinație de exerciții aerobice (cardio) și antrenamente de rezistență.

„Ele contribuie la lucruri diferite”, a spus el. „Exercițiile aerobice, fără îndoială, susțin sănătatea și condiția cardiovasculară.” În schimb, antrenamentele de forță ajută la construirea și menținerea masei musculare și a densității osoase.

Pentru cardio, lui Hong îi plac alergarea, drumețiile și înotul vara. Profită din plin de clima sud-californiană și face sport în aer liber ori de câte ori poate. „Exercițiile aerobice prefer să le fac în afara sălii de sport”, a spus el. Totuși, are și un abonament la sală, unde folosește aparatele cu greutăți circa 45 de minute, de câteva ori pe săptămână. „Unii oameni stau la sală două-trei ore. Eu intru și ies repede”, a adăugat el.

Pacienților săi le recomandă să găsească o activitate fizică pe care o iubesc și să înceapă prin a o practica de două ori pe săptămână.

Abordarea lui, „orice e mai bine decât nimic”, reflectă concluziile unui amplu studiu din 2023, publicat în British Journal of Sports Medicine. Analiza a inclus date auto-raportate de la peste 30 de milioane de oameni și a arătat că cei care făceau, în medie, 2,5 ore de exercițiu pe săptămână aveau un risc mai scăzut de moarte prematură, boli cardiovasculare și cancer, comparativ cu persoanele sedentare.

Studiul a descoperit, de asemenea, că cei care făceau chiar și mai mult sport decât media beneficiau de efecte suplimentare asupra sănătății. Dar chiar și 75 de minute de activitate fizică pe săptămână — adică jumătate din recomandarea standard de 2,5 ore — au redus riscul de moarte prematură, boli cardiovasculare și cancer, comparativ cu lipsa exercițiului.

2. Vitamina D

Hong nu este adeptul suplimentelor „la modă”, dar spune că ele pot fi utile persoanelor cu anumite deficiențe sau probleme de sănătate. „Eu iau doar unul”, a spus el.

În fiecare zi ia un supliment de vitamina D, pentru sănătatea oaselor odată cu înaintarea în vârstă și pentru că testele i-au arătat un nivel scăzut. Vitamina D ajută organismul să absoarbă calciul, esențial pentru densitatea osoasă, care începe să scadă natural în jurul vârstei de 35 de ani.

Mulți cercetători în domeniul longevității și adepți ai „biohackingului” iau vitamina D datorită efectelor benefice asupra oaselor, sistemului imunitar și posibilelor beneficii în reducerea riscului de cancer.

3. Provocări pentru creier

Pentru a-și menține mintea ageră, Hong își rezervă zilnic una-două ore pentru a face ceva ce îi stimulează creierul. „Creierul e ca un mușchi — dacă nu îl folosești, îl pierzi”, a spus el.

De multe ori, munca îi oferă suficientă stimulare intelectuală, dar în weekend, de exemplu, joacă șah sau dame cu copiii săi ori citește. „Timpul petrecut în fața ecranului nu se pune”, a subliniat el.

Stimularea mentală nu poate preveni îmbătrânirea creierului, dar există dovezi că poate ajuta la dezvoltarea unei rezistențe împotriva simptomelor bolii Alzheimer, cum ar fi pierderile de memorie. Această rezistență este cunoscută sub numele de rezervă cognitivă, iar studiile arată că persoanele care au o rezervă mai mare, construită prin activitate intelectuală constantă, dezvoltă Alzheimer mai târziu și au simptome mai puține.

„Cel mai important lucru pe care îl spun tuturor pacienților mei este că vârsta este doar un număr”, a spus Hong. „Corpul îți poate spune că ai 52 de ani, dar tu poți să te comporți sau să te simți ca un om de 35. Și, bineînțeles, se poate întâmpla și invers.”

