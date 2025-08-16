Prea ocupat să mergi la sala de sport? Activitatea simplă pe care să o incluzi în rutina zilnică timp de 15 minute pentru a-ți prelungi viața. „Corelează cu rezultatele asupra sănătății”

În general, se recomandă ca oamenii să aibă 150 de minute de activitate moderată pe săptămână pentru a obține beneficii suficiente pentru sănătate, spune Dr. Wei Zheng, autorul principal al unui studiu recent.

Dar dacă 150 de minute sunt greu de gestionat, mersul rapid timp de cel puțin 15 minute în fiecare zi poate aduce aceleași beneficii pentru sănătate, potrivit edition.cnn.com.

Zheng și o echipă de cercetători au recrutat în principal participanți cu venituri reduse și persoane de culoare între 2002 și 2009, conform studiului publicat în American Journal of Preventive Medicine. Aproape 85.000 de participanți au completat un chestionar cuprinzător despre obiceiurile lor de exerciții fizice, timpul mediu petrecut făcând sport, viteza de mers și starea de sănătate.

Ulterior, participanții au completat un alt chestionar la aproximativ 16 ani după prima evaluare, iar analiza datelor a început în 2023.

„Știm că mersul rapid este mai bun comparativ cu mersul lent, dar nu există prea multe cercetări privind câte minute ar trebui să petreci, în medie, mergând rapid”, a declarat Zheng, director al Vanderbilt Epidemiology Center și profesor Anne Potter Wilson în medicină la Vanderbilt University Medical Center din Nashville, Tennessee.

În medie, participanții la studiu care au mers rapid cel puțin 15 minute în fiecare zi au înregistrat o reducere de aproape 20% a riscului de deces prematur, comparativ cu o reducere de 4% în rândul participanților care au mers lent mai mult de trei ore pe zi.

„De fapt, știm de mult timp că viteza mersului corelează cu rezultatele asupra sănătății, adică, cu cât mergi mai repede, cu atât mai bine. Și are sens, pentru că te poți imagina că cineva care este într-o stare foarte proastă probabil nu va putea merge foarte repede”, a spus Dr. Andrew Freeman, director al prevenției și bunăstării cardiovasculare la National Jewish Health din Denver. El nu a fost implicat în studiu.

Cum poate ajuta mersul sănătatea

Mersul are beneficii pentru sănătate, cum ar fi gestionarea greutății și a nivelului de zahăr, reducerea riscului de cancer, ameliorarea durerilor articulare și stimularea funcției imunitare.

Experții în sănătate „știu că, atunci când oamenii fac exerciții fizice în mod regulat, vasele de sânge se pot relaxa și dilata mai bine. De asemenea, știm că exercițiile fizice sunt foarte bune pentru colesterol, reducându-l, și, per total, scad riscul de cancer și alte afecțiuni care ar putea afecta sănătatea”, a spus Freeman.

Mersul zilnic poate, de asemenea, să reducă riscul de demență sau de declin cognitiv la persoanele predispuse la dezvoltarea maladiei Alzheimer, conform unor cercetări recente.

„Vreau să subliniez că aceste exerciții, fie ele lente sau rapide, aduc toate un anumit beneficiu”, a declarat Zheng. „Dar ceea ce am constatat este că mersul rapid, chiar și doar 15 minute pe zi, aduce beneficii dovedite.”

„De obicei, recomand ca oamenii să se trezească înainte de muncă și să facă o plimbare rapidă, să meargă cu bicicleta sau să înoate, sau să facă antrenamente de intensitate ridicată, orice activitate le place”, a spus Freeman.

„Mersul este un exercițiu pentru tot corpul. Nu este doar despre picioare. Nu este doar un pas în fața celuilalt”, a spus Dana Santas, specialist certificat în forță și condiționare și antrenor de mind-body în sportul profesionist, într-un articol recent.

„Mișcarea brațelor este o parte foarte importantă a mecanicii mersului. Așadar, vrei ca brațele să se miște coordonat cu picioarele, adică în opoziție”, a adăugat ea.

