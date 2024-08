Cea mai bătrână femeie din lume a dezvăluit secretul longevității. Cum a reușit să trăiască bine-mersi până la 117 ani

Maria Branyas Morera, cunoscută drept cea mai în vârstă persoană din lume până la moartea sa, a încetat din viață luni, la vârsta impresionantă de 117 ani. Femeia, care locuia într-un azil din Olot, Spania, a lăsat în urmă o moștenire valoroasă sub forma unor lecții de viață care au contribuit la longevitatea sa.

Secretul unei vieți lungi: Evitarea toxicității și menținerea relațiilor strânse

Branyas a fost o femeie care a trăit cu înțelepciune, evitând persoanele toxice și menținând legături puternice cu familia sa. Ea credea cu tărie că statul departe de oamenii care aduc negativitate în viață a fost un factor cheie în longevitatea sa. Aceasta este o lecție susținută și de cercetările științifice, care arată că relațiile tensionate pot avea un impact negativ asupra sănătății.

În plus, Branyas a subliniat importanța familiei, considerând că legăturile strânse și grijulii sunt esențiale pentru a amortiza singurătatea și a menține un echilibru emoțional sănătos. „Am fost norocoasă să am o familie unită care m-a sprijinit mereu”, a spus ea într-o postare pe rețeaua X la începutul acestui an.

Pozitivitatea și evitarea exceselor

Maria Branyas a trăit o viață marcată de pozitivitate și lipsa regretelor. Ea a mărturisit că nu a avut niciodată griji mari sau regrete, preferând să abordeze viața cu optimism. Această atitudine pozitivă i-a permis să depășească multe obstacole și să se bucure de fiecare moment.

Un alt aspect esențial al stilului său de viață a fost evitarea exceselor. Deși nu a urmat niciodată o dietă strictă, Branyas a menționat că a mâncat întotdeauna cu moderație. Un obicei zilnic care pare să fi jucat un rol important în sănătatea sa a fost consumul unui bol de iaurt natural, despre care ea spunea că aduce „un număr infinit de beneficii pentru corp.”

Maria Branyas a plecat din această lume exact așa cum și-a dorit: liniștită și fără durere, în somn. În ziua dinaintea morții sale, a împărtășit familiei sale că simte că sfârșitul este aproape, dar că îl întâmpină cu un zâmbet și un sentiment de mulțumire pentru viața lungă și plină pe care a trăit-o. „Moartea mă va găsi epuizată, după ce am trăit atât de mult, dar vreau să o întâmpin cu un zâmbet, simțindu-mă liberă și mulțumită”, au fost cuvintele sale de adio.

Născută la 4 martie 1907 în San Francisco, Branyas a avut o viață extraordinară, trăind prin unele dintre cele mai tumultuoase perioade ale istoriei moderne. Deși s-a mutat în Spania împreună cu familia sa în copilărie, a rămas o figură importantă pe scena globală a longevității, inspirând prin simplitatea și înțelepciunea sa.

Astăzi, Maria Branyas Morera nu mai este printre noi, dar lecțiile sale de viață continuă să inspire și să ofere un model de urmat pentru toți cei care caută să trăiască nu doar mai mult, ci și mai bine.

