O schimbare simplă în dietă ar putea prelungi viața: este susținută de 30 de ani de cercetări

Un studiu care a urmărit obiceiurile alimentare a peste 200.000 de persoane timp de trei decenii a descoperit că dietele bogate în unt, dar sărace în uleiuri vegetale, sunt asociate cu un risc crescut de mortalitate.

O echipă de cercetători de la Mass General Brigham, Harvard T.H. Chan School of Public Health și Broad Institute of MIT and Harvard sugerează că înlocuirea untului cu uleiuri vegetale ar putea aduce beneficii semnificative pentru sănătate, inclusiv reducerea riscului de deces prematur.

Analizând datele alimentare și de sănătate ale 200.000 de persoane timp de peste 30 de ani, cercetătorii au constatat că un consum mai ridicat de uleiuri vegetale – în special ulei de soia, rapiță și măsline – este asociat cu o mortalitate mai scăzută, precum și cu un risc redus de deces din cauza cancerului și a bolilor cardiovasculare. În schimb, consumul de unt a fost legat de un risc mai mare de mortalitate totală și deces cauzat de cancer.

Impactul semnificativ al înlocuirii untului cu ulei

„Este surprinzătoare amploarea asocierii pe care am descoperit-o – am observat un risc de deces cu 17% mai mic atunci când am înlocuit untul cu uleiuri vegetale în dietă. Este un efect semnificativ asupra sănătății,” a declarat Yu Zhang, MBBS, autor principal al studiului și cercetător la Channing Division of Network Medicine din cadrul Brigham and Women’s Hospital.

Principala diferență dintre unt și uleiurile vegetale constă în tipul de acizi grași pe care îi conțin. Untul este bogat în acizi grași saturați, în timp ce uleiurile vegetale conțin mai mulți acizi grași nesaturați. Deși numeroase studii au analizat impactul acizilor grași din alimentație, mai puține s-au concentrat pe sursele lor principale, cum ar fi untul și uleiurile vegetale.

Noul studiu a analizat datele alimentare a 221.054 de participanți la Nurses’ Health Study (NHS), Nurses’ Health Study II (NHSII) și Health Professionals Follow-up Study (HPFS). La fiecare patru ani, aceștia au completat chestionare despre frecvența consumului anumitor alimente. Cercetătorii au folosit aceste date pentru a estima consumul de unt și uleiuri vegetale.

Rezultatele au arătat că participanții care au consumat cele mai mari cantități de unt au avut un risc de deces cu 15% mai mare decât cei care au consumat cel mai puțin. În schimb, cei care au consumat cele mai multe uleiuri vegetale au avut un risc de deces cu 16% mai mic decât cei care au consumat cel mai puțin.

Beneficiile unei schimbări simple în dietă

„Oamenii ar putea lua în considerare o schimbare alimentară simplă – înlocuirea untului cu ulei de soia sau de măsline – care poate aduce beneficii semnificative pe termen lung pentru sănătate,” a declarat Daniel Wang, autorul principal al studiului. „Dintr-o perspectivă de sănătate publică, acest lucru ar putea preveni un număr semnificativ de decese cauzate de cancer sau alte boli cronice.”

Cercetătorii au realizat și o analiză de substituție, simulând impactul înlocuirii untului cu uleiuri vegetale asupra sănătății. Au descoperit că înlocuirea a 10 grame de unt pe zi (mai puțin de o lingură) cu echivalentul caloric de uleiuri vegetale ar putea reduce mortalitatea totală și decesele cauzate de cancer cu 17%.

„Chiar și o reducere modestă a consumului de unt și includerea unei cantități mai mari de uleiuri vegetale în dietă poate avea beneficii importante pentru sănătate pe termen lung,” a concluzionat Wang.

O limitare a studiului este că participanții sunt în principal profesioniști din domeniul sănătății, ceea ce înseamnă că rezultatele ar putea să nu fie complet reprezentative pentru întreaga populație a SUA. În viitor, cercetătorii intenționează să analizeze mecanismele biologice care explică impactul semnificativ al acestei schimbări alimentare, scrie scitechdaily.com.

