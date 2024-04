Șase obiceiuri pentru o viață lungă de la un bărbat de 110 ani care conduce mașina zilnic și nu a avut niciodată dureri de spate. „Nu a fost niciodată nevoit să slăbească”

Un bărbat în vârstă de 110 ani spune că nu a avut niciodată dureri de spate și că încă își conduce mașina în fiecare zi.

Vincent Dransfield locuiește singur. De asemenea, nu a avut niciodată probleme majore de sănătate, cum ar fi boli de inimă sau cancer. El atribuie consumul de lapte în fiecare zi și legăturile sale sociale faptul că l-au ajutat să trăiască mai mult, potrivit businessinsider.com.

La 110 ani, al 8-lea cel mai bătrân om din lume încă își conduce mașina în fiecare zi.

Născut în 1914, Vincent Dransfield a declarat recent că încă "reușește să facă totul" și trăiește singur în Little Falls, New Jersey, casa sa din ultimii 79 de ani.

Potrivit TODAY.com, nu a avut niciodată probleme majore de sănătate, cum ar fi boli de inimă sau cancer, și a fost supus anesteziei doar de două ori. De asemenea, nu are dureri de spate sau de cap, potrivit nepoatei sale, Erica Lista.

El a împărtășit cu presa rutina sa zilnică și sfaturile sale de longevitate, inclusiv o viață socială activă, multă mișcare și o dietă flexibilă.

1. Bea lapte în fiecare zi

În timpul Marii Depresiuni, Dransfield a început să lucreze la o fermă de lactate la 15 ani, livrând lapte timp de cinci ani.

"Beam lapte și mâncam bine pentru că lucram la o fermă", a declarat el pentru TODAY.com. "Și deseori mă gândesc în urmă și mă gândesc că mi-au dat un start bun în viață și pentru oasele din corpul meu".

Laptele de vacă este bogat în proteine, ceea ce vă poate ajuta să vă păstrați masa musculară pe măsură ce îmbătrâniți. Dransfield preferă să-și bea paharul de lapte de dimineață cu Ovaltine, un produs cu aromă de lapte, și chiar i-a pus pe invitații săi să-l bea la petrecerea de 100 de ani.

2. Mănâncă ce vrea, inclusiv dulciuri și burgeri

Dieta mediteraneană este considerată a fi cea mai sănătoasă din lume. Ea pune accentul pe consumul de alimente integrale și proteine slabe, reducând în același timp carnea roșie, lactatele și zahărul.

Obiceiurile alimentare ale lui Dransfield sunt mai flexibile. El se răsfață cu burgeri, ciocolată și dulciuri. De asemenea, mănâncă mese la microunde și cumpără mâncare de la un restaurant local.

Lista a spus că bunicul ei nu a fost niciodată vigilent cu privire la dieta sa. "A mâncat tot ce a vrut", a declarat ea pentru TODAY.com. "Nu și-a urmărit niciodată greutatea. Nu a fost niciodată nevoit să slăbească. Întotdeauna a fost în formă".

3. A renunțat la fumat și nu prea bea

Băutura și fumatul sunt considerate a fi rele pentru longevitate. În timp ce Dransfield bea ocazional o bere, el nu se bucură de alte tipuri de alcool și nici nu se îmbată atât de des.

Istoricul lui Dransfield în ceea ce privește fumatul este puțin mai neobișnuit: a început să fumeze abia la 50 de ani, după ce un prieten i-a oferit o țigară. Dar, după 20 de ani, "a aruncat țigările și asta a fost tot", a spus Lista.

4. Are mereu un scop

Un risc al pensionării este un declin mai rapid și timpuriu, iar longevitatea este asociată cu plăcerea de a învăța lucruri noi și de a te provoca. Lui Dransfield i-a plăcut să muncească - a făcut acest lucru timp de 60 de ani, mai ales ca manager. Când a ieșit la pensie, la sfârșitul anilor 70, a făcut-o doar pentru că soția sa i-a cerut acest lucru.

Chiar și așa, a fost voluntar timp de peste 80 de ani ca pompier local, fiind șef pentru o perioadă de timp.

5. Este activ, chiar dacă nu face exerciții fizice

Munca de voluntar a lui Dransfield în cadrul departamentului de pompieri, pe care a început-o la 21 de ani, l-a ținut în mișcare timp de mulți ani.

"Am fost activ și am ieșit în fugă când s-a dat alarma timp de 40 de ani", a spus el. "Apoi, pentru următorii 40 de ani, am continuat când am simțit că am chef".

Dransfield nu s-a antrenat niciodată la o sală de sport și glumește pe seama celor care fac jogging. "El se întreabă: "Unde aleargă?"” a spus Lista.

În schimb, el face mișcare, cum ar fi plimbările zilnice sau exercițiile fizice ușoare.

6. Socializează foarte mult

Unul dintre cele mai universale secrete ale longevității este să ai o viață socială activă, fie că implică să îți suni prietenii sau să pornești conversații cu toți cei pe care îi întâlnești.

Soția lui Dransfield a murit în 1992, iar el încă mai păstrează contactul cu familia sa: un copil, trei nepoți și șapte strănepoți. Nepoții săi îl vizitează o dată pe săptămână și îl sună din două în două zile.

El a mai spus că numeroșii săi prieteni din cadrul departamentului de pompieri l-au ajutat să meargă mai departe în viață, mai ales după ce și-a pierdut soția. "În fiecare zi, se ducea la cazarma de pompieri de la 3 la 5, iar toți bătrânii stăteau acolo și își petreceau timpul împreună", a spus Lista. "Era ca și cum ar fi fost familia lui".

Dransfield atribuie legăturilor sale apropiate sănătatea sa bună. "Cunoscând oameni și iubind oamenii mă face să trăiesc mai mult", a spus el.

