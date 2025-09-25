Studiul ADN al unei femei de 117 ani oferă indicii despre o viață lungă

Nu putem scăpa de trecerea necruțătoare a timpului, însă supercentenarii – cei care trăiesc să-și sărbătorească cea de-a 110-a aniversare – au o abilitate aparte de a amâna inevitabilul.

O evaluare medicală amănunțită a uneia dintre cele mai vârstnice persoane din lume, Maria Branyas, sugerează că unul dintre motivele pentru care a ajuns la 117 ani a fost faptul că poseda un genom excepțional de „tânăr”.

Unele dintre variantele ei genetice rare sunt asociate cu longevitatea, funcția imunitară și o inimă și un creier sănătoase. Oamenii de știință din Spania spun că folosesc acum aceste descoperiri pentru „a oferi o perspectivă nouă asupra biologiei îmbătrânirii umane, sugerând biomarkeri ai îmbătrânirii sănătoase și potențiale strategii de creștere a speranței de viață”.

Rezultatele se bazează pe mostre de sânge, salivă, urină și scaun pe care Branyas le-a donat înainte de moartea sa, în 2024, când era cea mai vârstnică persoană din lume.

Potrivit unei echipe conduse de oameni de știință de la Institutul de Cercetare pentru Leucemie Josep Carreras din Barcelona, Branyas avea celule care „se simțeau” sau „se comportau” ca și cum ar fi fost mult mai tinere decât vârsta ei cronologică. Ea a depășit speranța medie de viață a femeilor din Catalonia natală cu mai bine de 30 de ani. Chiar și la vârsta înaintată, Branyas se bucura, spun cercetătorii, de o stare generală bună de sănătate, marcată de o inimă puternică și de niveluri extrem de reduse de inflamație.

În ciuda vârstei, atât sistemul ei imunitar, cât și microbiomul intestinal prezentau markeri caracteristici unor persoane mult mai tinere. Avea, de asemenea, niveluri extrem de scăzute de colesterol „rău” și trigliceride și niveluri foarte ridicate de colesterol „bun”.

Toți acești factori pot explica sănătatea sa excelentă și longevitatea extremă. Branyas a dus o viață activă din punct de vedere mental, social și fizic, dar a avut și noroc la capitolul genetică. Deși dieta mediteraneană bogată în iaurt ar fi putut contribui la viața ei lungă, longevitatea extremă este, probabil, influențată de o gamă largă de factori genetici și de mediu.

Interesant este faptul că oamenii de știință au observat o „eroziune masivă” a telomerilor Mariei Branyas – capetele protectoare ale cromozomilor.

Telomerii protejează materialul nostru genetic, iar scurtarea lor este asociată cu un risc crescut de deces. Totuși, studii recente sugerează că, în rândul celor mai vârstnici dintre vârstnici, telomerii nu sunt de fapt un biomarker util al îmbătrânirii.

De fapt, existența unor telomeri foarte scurți i-ar fi putut aduce un avantaj. Ipoteza autorilor este că durata scurtă de viață a celulelor sale ar fi putut împiedica proliferarea cancerului.

„Imaginea care reiese din studiul nostru, deși derivată doar dintr-un caz excepțional, arată că vârsta extrem de înaintată și sănătatea precară nu sunt legate intrinsec”, scriu cercetătorii, conduși de epigenetiștii Eloy Santos-Pujol și Aleix Noguera-Castells. Totuși, cercetarea pe o singură persoană, oricât de remarcabilă ar fi aceasta, este limitată în privința concluziilor pe care le poate oferi pentru restul populației. Santos-Pujol, Noguera-Castells și colegii lor din Spania recunosc că este nevoie de cohorte mai mari pentru a valida aceste rezultate.

Studii mai ample, care compară persoane cu o viață excepțional de lungă cu semeni de vârste mai mici, au descoperit, de asemenea, biomarkeri care diferențiază anumite persoane, inclusiv trăsături unice care le pot ajuta să reziste bolilor.

Centenarii reprezintă segmentul demografic cu cea mai rapidă creștere din lume, dar doar 1 din 10 persoane care ajung la 100 de ani mai trăiesc încă un deceniu. Ceea ce a oferit Branyas cercetătorilor este o oportunitate rară de a studia posibilele căi prin care o durată extremă de viață umană devine posibilă.

Studiul a fost publicat în Cell Reports Medicine, scrie sciencealert.com.

