Care sunt cele cinci ”zone albastre”, unde oamenii trăiesc până la 100 de ani

Un documentar de pe Netflix, ”Live to 100: Secrets of the Blue Zones”, realizat de Dan Buettner în anul 2023 a scos la iveală faptul că oamenii ar trăi mai mult în așa-zisele ”zone albastre” decât în orice alt loc din lume. În total, ar exista 5 astfel de zone, în care stilul de viață este complet diferit.

În anul 2012, orășelul Perdasdefogu din Sardinia, Italia, a devenit extrem de popular, după ce familia Melis a primit un record mondial Guinness ca fiind cea mai longevivă familie din lume. În total, cei 9 membri ai săi aveau o vârstă totală de 818 ani, scrie Lad Bible.

Care sunt zonele în care oamenii trăiesc mai mult

În prezent, studiile au arătat că sunt 5 zone albastre, respectiv Loma Linda în California, Nicoya în Costa Rica, Okinawa în Japonia, insulele Sardinia și Icaria în Italia și Grecia, mai scrie sursa citată mai sus.

”Factorul-cheie în toate zonele albastre este că centenarii care trăiesc acolo nu s-au trezit devreme în nicio dimineață și nu au decis că vor să trăiască până la 100 de ani”, a explicat Buettner într-un interviu pentru The National.

De asemenea, acesta a spus că în acele zone oamenii se simt motivați să facă sport, nu sunt stresați și au grijă la ce mănâncă.

