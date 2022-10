Un antrenor din Liga Campionilor a fost demis aseară, la numai o jumătate de oră după ce echipa sa a pierdut pe teren propriu.

Decizia a fost anunțată de club pe twitter, iar nefericitul tehnician este Julen Lopetegui, de acum fost antrenor la Sevilla.

Spaniolii au fost învinși pe teren propriu de Borussia Dortmund, scor 1-4 și au pus capăt angajamentului cu antrenorul care îi condusese către trofeu, acum doi ani, în Europa League.

Lopetegui, fost selecționer al Spaniei, a mai pregăti printre altele echipe precum FC Porto sau Real Madrid.

ℹ️ Julen Lopetegui has been relieved of his duties.