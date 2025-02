Lora, dezvăluiri la 10 ani după ce a părăsit Antena 1. Motivele reale pentru plecarea din „Next Star”: „Am fost dată afară” VIDEO

Lora a fost o figură importantă în cadrul emisiunii „Next Star”, în calitate de jurat, timp de cinci sezoane, iar publicul a apreciat constant prezența sa pe micile ecrane. Însă plecarea ei din acest proiect în 2015 a fost înconjurată de multă incertitudine și zvonuri, iar acum, la zece ani de la acele evenimente, artista a ales să aducă lumină asupra motivelor care au stat la baza deciziei de a părăsi „Next Star”. Într-un interviu acordat emisiunii Fresh by Unica, Lora a detaliat nu doar experiențele sale de la acel moment, ci și cum a resimțit acest episod din viața sa.

Scandalul personal care i-a afectat cariera

Deși nu a primit o explicație oficială cu privire la plecarea sa din cadrul emisiunii, Lora a lăsat să se înțeleagă că schimbările din viața sa personală ar fi fost un factor determinat. În perioada respectivă, artista trecea printr-un divorț dificil și o nouă relație cu Ionuț Ghenu, actualul ei soț.

„Eram semnată la Antena 1, pentru că eram cu „Next Star” și aveam șase sezoane semnate. După cel de-al cincilea sezon a început tot tărăboiul ăsta”, a declarat Lora, subliniind cum scandalurile amoroase ale colegilor de platou, dar și ale ei, au fost expuse în mod public. În același context, artista a povestit despre cum, la scurt timp după aceste turbulențe, i-a fost întrerupt contractul.

„Mi s-a întrerupt contractul și am suferit foarte mult. Am simțit că e o nedreptate. În plus, pentru mine era important să mă vadă mama, să mă simt acceptată. Ea urmărea emisiunea și am simțit că am fost dată la o parte. A fost foarte dureros, mai ales că nu am primit o explicație oficială. Chiar dacă contractul era semnat și mai trebuia să mai fiu în emisiune pentru un sezon, am fost înlocuită.”, a continuat artista, remarcând cum lipsa de claritate legată de plecarea sa a amplificat frustrarea și durerea provocată de acest eveniment din cariera sa.

Pe lângă schimbările din viața personală, Lora a povestit și despre dinamica relațiilor cu colegii din juriu. Ea a menționat că, în acea perioadă, atât Connect-R cât și Pepe treceau prin momente dificile în viața lor amoroasă, ceea ce atrăgea atenția mass-media și genera speculații. Deși conflictele nu au fost o noutate pentru emisiune, Lora a simțit că, din cauza acestora, a devenit ținta unei schimbări care nu i-a fost explicată.

Această experiență a lăsat o amprentă puternică asupra Lorei, care a avut de înfruntat nu doar schimbările profesionale, ci și emoționale. „Am simțit că am pierdut un capitol important din cariera mea. Când ai așteptări și te trezești că ți se ia ceva fără niciun fel de explicație, te simți trădat.”, a explicat ea.

La mai bine de zece ani de atunci, Lora a reușit să își depășească rănile și să își construiască o viață personală și profesională echilibrată, alături de soțul ei, Ionuț Ghenu. Cu toate acestea, amintirea momentului în care a fost înlocuită din „Next Star” continuă să fie una dureroasă, iar acum, după toată această perioadă, artista a simțit că a venit momentul să împărtășească adevărul din spatele acestei experiențe cu publicul său.

